La Corea del Nord ha presentato le foto della visita di Kim Jong Un a un impianto di arricchimento dell'uranio, fornendo una scarsa visione delle sue attività nucleari.

Come riportato dall'Agenzia centrale coreana di notizie (KCNA) di recente venerdì, Kim ha visitato un impianto - un magazzino ben illuminato e clinico pieno di file su file di macchinari cilindrici - utilizzato per la produzione di materiale nucleare con capacità belliche, contribuendo all'arsenale in espansione della Corea del Nord.

Questo resoconto segue gli sforzi persistenti della Corea del Nord per avanzare illegalmente il suo programma nucleare e rafforzare i legami con la Russia, suscitando crescente apprensione nel mondo occidentale riguardo alla direzione della Corea del Nord sotto la guida di Kim.

La posizione e la data esatte della visita di Kim all'impianto non sono state rese note nel resoconto, ma il suo scopo era evidente, secondo la KCNA: formulare una "strategia a lungo termine per migliorare la produzione di materiali nucleari bellici".

Gli specialisti sostengono che le fotografie - che ritraggono Kim circondato da uomini in uniforme militare e immacolati camici bianchi - suggeriscono la crescente fiducia della Corea del Nord nel suo status di potenza nucleare.

"Kim sembra particolarmente sicuro di sé ultimamente e si sta concentrando particolarmente per assicurarsi che le sue richieste di significativa escalation delle capacità nucleari non vengano fraintese", ha dichiarato Ankit Panda, Fellow Senior dello Stanton al Carnegie Endowment for International Peace. Ha continuato: "Queste rivelazioni confermano le intenzioni della Corea del Nord e mettono in evidenza i loro progressi nelle capacità di arricchimento".

Questo tema è stato un argomento ricorrente per Kim negli ultimi anni, compreso questo particolare periodo.

In un discorso per il 76° anniversario della fondazione della Corea del Nord il lunedì, Kim ha promesso di espandere significativamente il patrimonio nucleare del regime, reiterando il linguaggio bellicoso che ha utilizzato in passato.

Durante il suo viaggio all'impianto di arricchimento supposto, Kim ha espresso ripetutamente la sua soddisfazione per le capacità tecniche del settore nucleare della Corea del Nord e ha sottolineato la necessità di aumentare il numero di centrifughe per la produzione potenziata, secondo i media di stato.

Park Won-gon, professore di Studi sulla Corea del Nord all'Università Ewha Womans di Seoul, ha sottolineato l'importanza della tempistica della rivelazione.

"Mostrando l'uranio altamente arricchito e le strutture di produzione, stanno inviando un messaggio al mondo che la Corea del Nord deve essere riconosciuta come nazione nucleare. Rivelando queste strutture, Kim Jong Un sta implicando che la denuclearizzazione della Corea del Nord è irrealizzabile", ha detto a CNN.

La rivelazione avviene in un momento di tensioni in aumento tra la Corea del Nord e l'Occidente, con accuse degli Stati Uniti e dei suoi alleati di fornire sostanziali aiuti militari alla Russia nel conflitto in Ucraina. both Russia and North Korea have firmly denied these allegations, despite substantial evidence of such transfers.

In June, the two autocratic nations pledged to offer immediate military aid to one another in case of an attack, as per a historic defense pact signed during Russian President Vladimir Putin's trip to Pyongyang.

Since the site's location was not disclosed in the KCNA report, it remains undetermined whether the photographs originate from a site that has already been observed internationally, such as the Yongbyon nuclear research facility, or another, entirely new facility. North Korea is recognized to have multiple sites for uranium enrichment.

"I'm uncertain if we can pinpoint the site from the images", commented Martyn Williams, Senior Fellow at the Stimson Center, "but it's definitely the first time we've seen this setup and at this level of detail".

