La Corea del Nord dice che non cercherà più la riunificazione con la Corea del Sud e lancerà nuovi satelliti spia nel 2024

Kim ha affermato che le relazioni intercoreane sono diventate "una relazione tra due Paesi ostili e due belligeranti in guerra", ha riferito l'agenzia di stampa statale KCNA.

"È giunto il momento di riconoscere la realtà e di chiarire le nostre relazioni con il Sud", ha detto Kim, aggiungendo che se Washington e Seul dovessero tentare un confronto militare con Pyongyang, il suo "deterrente bellico nucleare non esiterà a prendere provvedimenti seri".

"Credo che sia un errore che non dobbiamo più commettere quello di trattare con chi ci dichiara 'il nemico principale' e cerca solo opportunità per il 'crollo del nostro regime' e 'l'unificazione per assorbimento' collaborando per la riconciliazione e l'unificazione", ha aggiunto Kim.

La Coreadel Nord e la Corea del Sud sono state isolate l'una dall'altra dalla fine della guerra di Corea nel 1953, conclusasi con un armistizio. Le due parti sono ancora tecnicamente in guerra, ma entrambi i governi hanno a lungo cercato l'obiettivo di riunificarsi un giorno.

Le relazioni sono state altalenanti nel corso dei decenni, ma le tensioni sono rimaste particolarmente alte negli ultimi anni, dopo che Kim Jong Un ha potenziato il programma di armamento nucleare del Paese sfidando le sanzioni internazionali.

La settimana scorsa, la KCNA ha riferito che Kim aveva dato istruzioni all 'esercito, all'industria delle munizioni, alle armi nucleari e alla difesa civile del Paese di accelerare i preparativi di guerra in risposta alle "mosse di confronto" degli Stati Uniti.

All'epoca, la KCNA aveva descritto la situazione politica e militare della penisola coreana come "grave", affermando che aveva raggiunto un punto "estremo" a causa di Washington.

Gli ultimi commenti di Kim sulla riunificazione sono stati significativi, secondo Hoo Chiew-Ping, senior fellow presso l'East Asian International Relations CAUCUS (EAIR) e membro dell'Asia Pacific Nuclear Advisory Panel (APNAP), che ha affermato che negli ultimi anni il leader nordcoreano si è sempre più allontanato dalle "relazioni intercoreane".

"Questo segnerà una pietra miliare nella penisola coreana, dove l'estensione del ramo d'ulivo da parte delle future amministrazioni sudcoreane sarà rifiutata con veemenza dalla Corea del Nord", ha dichiarato Hoo alla CNN.

Pyongyang è più propensa ad approfondire le relazioni con gli attuali alleati, come "Cina e Russia, e con una rete selezionata di Paesi in tutto il mondo che continueranno a consentire la sua proliferazione e la sua attività finanziaria", ha aggiunto.

"Gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone sono per ora esclusi dalle mire strategiche di Kim".

Ja Ian Chong, professore associato di scienze politiche e studioso non residente presso la Carnegie China, ha affermato che il discorso di Kim "riflette la realtà che l'unificazione non è una possibilità a breve o anche a medio termine (per le Coree)".

"Data la situazione, la questione è se la non unificazione significhi continuare lo status quo o se la Corea del Nord ritenga di dover agire per proteggersi più attivamente, o addirittura per prevenire quella che vede come una possibile aggressione da parte della Corea del Sud", ha aggiunto Chong.

"La prima ipotesi è tollerabile anche se la Corea del Nord cerca di aumentare la propria capacità difensiva, poiché mantiene lo status quo ed è meglio di una certa convinzione di unificazione armata. Se si verifica la seconda ipotesi, è probabile che aumentino gli attriti e persino le tensioni con la Corea del Sud e con l'Asia nord-orientale", ha avvertito.

Satelliti spia

Dopo ripetuti fallimenti, a novembre la Corea del Nord ha dichiarato di aver messo in orbita il suo primo satellite spia.

Secondo gli analisti, se il veicolo spaziale funzionerà, potrebbe migliorare significativamente le capacità militari della Corea del Nord, consentendole anche di colpire con maggiore precisione le forze avversarie.

Kim ha salutato l'impresa, festeggiando con i lavoratori del sito di lancio, secondo le immagini diffuse dai media statali. La Corea del Sud ha definito il lancio una "chiara violazione" di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che vieta alla Corea del Nord di utilizzare la tecnologia dei missili balistici.

Domenica la KCNA ha dichiarato che la Corea del Nord intende rafforzare il programma con altri tre satelliti spia nel nuovo anno.

"Sulla base dell'esperienza del lancio e del funzionamento del primo satellite di ricognizione nel 2023, è stato dichiarato il compito di lanciare altri tre satelliti di ricognizione nel 2024 per promuovere vigorosamente lo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziale", si legge nella dichiarazione.

Nel corso del 2023, Pyongyang ha anche lanciato una serie di test di missili balistici intercontinentali, tra cui un missile a lungo raggio a combustibile liquido chiamato Hwasong-17 ICBM il 17 dicembre, che secondo gli esperti di difesa e gli osservatori regionali ha mostrato una "maturazione" del programma missilistico nordcoreano.

"Sebbene la Corea del Nord, come ogni Paese, abbia dei test missilistici che falliscono, è chiaro che l'affidabilità complessiva dei missili nordcoreani è abbastanza rispettabile", ha dichiarato alla CNN Jeffrey Lewis, professore presso il James Martin Center for Nonproliferation Studies del Middlebury Institute of International Studies.

I test e la forte retorica della Corea del Nord potrebbero fare il gioco di Washington, ha dichiarato Leif-Eric Easley, professore all'Università Ewha di Seul.

La minaccia nordcoreana sta motivando una maggiore cooperazione trilaterale tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, compresa la condivisione in tempo reale dei dati di tracciamento dei missili". I funzionari di Seul sapevano che questo test ICBM sarebbe stato effettuato e si sono coordinati in anticipo con i partner di Washington e Tokyo".

Fonte: edition.cnn.com