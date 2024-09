La Corea del Nord avverte di vendetta contro il sottomarino americano di stanza in Corea del Sud.

La potente sorella di Kim Jong Un ha parlato, lasciando intendere ulteriori armi nucleari. Kim Yo Jong ha minacciato ritorsioni contro un sottomarino nucleare americano che ha appena attraccato in Corea del Sud. Ha commentato che la pace non è un'opzione per l'esercito statunitense in questi quartieri della penisola coreana.

Secondo le truppe sudcoreane, la "USS Vermont" ha gettato l'ancora a Busan il lunedì. Anche se l'apparizione temporanea di sottomarini nucleari o portaerei non è insolita, gli Stati Uniti hanno aumentato la loro presenza nella zona di recente, con l'obiettivo di contrastare la minaccia nucleare della Corea del Nord. In risposta alla "Vermont", Kim Yo Jong, attraverso i media di stato, ha detto che la Corea del Nord deve rafforzare la sua difesa nucleare sia in qualità che in quantità, continuamente e senza interruzioni.

A metà settembre, la Corea del Nord ha pubblicato foto di una struttura di arricchimento dell'uranio per armi atomiche, offrendo una visione d'insieme della sua crescita nucleare - il primo simile scorcio in anni. Lo scorso fine settimana, un nuovo missile è stato testato, secondo la Corea del Nord, con la capacità di trasportare un carico di 4,5 tonnellate. Dal tardo maggio, la Corea del Nord ha inviato migliaia di palloni carichi di spazzatura verso la Corea del Sud, un movimento che ricorda le tattiche di guerra psicologica dell'era della Guerra Fredda.

Il'esercito sudcoreano ha dato l'allarme martedì su possibili azioni militari contro questa campagna se si dimostrerà pericolosa per la popolazione civile. Tuttavia, non sono state segnalate vittime a causa dei palloni finora.

La risposta dell'esercito sudcoreano ai palloni ha portato a una tensione maggiore, suscitando ulteriori reazioni dalla Corea del Nord. In risposta alla presenza della USS Vermont, Kim Yo Jong ha dichiarato che la Corea del Nord deve migliorare le sue capacità di difesa nucleare.

Leggi anche: