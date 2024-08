La Corea del Nord accoglierà i turisti a dicembre dopo quasi cinque anni di divieto

La Corea del Nord riaprirà il turismo internazionale dopo quasi cinque anni a causa della pandemia di COVID-19, a partire da dicembre. Due agenzie di viaggio con sede in Cina specializzate in tour della Corea del Nord hanno annunciato questa notizia mercoledì sera.

Koryo Tours, con sede a Pechino, ha confermato sul suo sito web che il turismo a Samjiyon e probabilmente nel resto del paese riprenderà ufficialmente a dicembre 2024. Un responsabile dell'agenzia ha dichiarato giovedì che si aspettano buone prenotazioni, poiché la domanda di viaggi nel paese isolato è rimasta alta durante la pandemia.

KTG Tours, un altro operatore, ha annunciato anche sulla sua pagina Facebook che gli ospiti potranno visitare Samjiyon "quest'inverno". Le date esatte seguiranno. Finora, solo Samjiyon è stato confermato, "ma pensiamo che Pyongyang e altri luoghi riapriranno anche loro", ha aggiunto l'agenzia, riferendosi alla capitale della Corea del Nord.

Samjiyon, situato vicino al confine cinese, è un punto di partenza per visitare il Monte Paektu, dove l'ex leader Kim Jong Il sarebbe nato. Suo figlio e successore, Kim Jong Un, ha investito pesantemente nella regione per attrarre turisti, compresi hotel e una stazione sciistica.

La Corea del Nord ha chiuso le sue frontiere all'inizio del 2020 per proteggersi dalla pandemia di COVID-19, impedendo persino ai propri cittadini di fare ritorno. Nella seconda metà del 2023 sono stati segnalati segni di allentamento, con voli internazionali che riportavano i coreani a casa. Un gruppo di turisti russi ha visitato la Corea del Nord a febbraio di quest'anno.

Anche prima della pandemia, il turismo internazionale in Corea del Nord era fortemente limitato. Le agenzie di viaggio che organizzavano tali viaggi segnalavano circa 5.000 turisti occidentali all'anno.

