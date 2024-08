- La coppia di RTL detiene attualmente il miglior risultato del mondo in questo campo.

È l'ora di cena, le 18:45. Per l'ultima volta, il telegiornale con Ulrike von der Groeben e me. Qui dal nostro fantastico studio. Sono felice che siate qui: con queste parole, Peter Kloeppel (65) ha iniziato il suo ultimo turno di condizione del programma di notizie "RTL Aktuell" di una sera di venerdì (23 agosto). È stato anche l'ultimo show per la collega Ulrike von der Groeben (67) come presentatrice sportiva. È stato un addio emozionante con molte sorprese per entrambi.

Shock per la coppia di conduttori

Mentre Kloeppel e von der Groeben sembravano prepararsi a lasciare dopo un breve saluto, la stazione aveva altri piani. Più volte durante la trasmissione, la stazione ha mandato in onda il messaggio "Sorpresa per Ulrike e Peter in arrivo".

Dopo il bollettino meteorologico di Christian Haeckl (60), si è svolto il primo commovente addio: "Ho apprezzato molto lavorare con te, grazie per i ultimi 30 anni. Con tutto il cuore, ti dico addio per l'ultima volta", ha detto Haeckl. "Ci mancherai", ha risposto Kloeppel, prima che lui e Ulrike von der Groeben si rivolgessero personalmente al pubblico per l'ultima volta.

"Dopo 32 anni meravigliosi insieme e quasi 40 anni nella casa RTL, entrambi ci congediamo oggi da questo studio e da questo show", ha detto Peter Kloeppel, apparendo leggermente commosso. Von der Groeben ha aggiunto: "Ci congediamo dalle notizie che hanno formato le nostre vite come quasi nulla altro. È stato un onore, una responsabilità e sempre un piacere essere qui per voi, nei giorni buoni e in quelli cattivi".

Peter Kloeppel ringrazia anche i telespettatori del programma alla fine. "Niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza di voi. Pertanto, ci inchiniamo in gratitudine a voi", ha detto il conduttore, prima che la coppia lo faccia esattamente. Von der Groeben augura ai suoi successori: "Divertitevi al lavoro, proprio come abbiamo fatto noi".

Frauke Ludowig incontra Peter Kloeppel e Ulrike von der Groeben in studio

Mentre Kloeppel sta per concludere con le parole "Non ci resta che dire: state attenti, restate fedeli al nostro show e rimanete informati", inizia la sorpresa promessa: la collega Frauke Ludowig (60) entra in studio e conduce un breve colloquio con la coppia. I due si sentono "rilassati" per aver finito il loro ultimo show, ma anche un po' sorpresi: "Non mi aspettavo che saremmo stati in onda ancora più a lungo. Pensavo di bere qualcosa ora", ammette Peter Kloeppel.

Poi arriva la sorpresa - sotto forma di una retrospettiva dettagliata di numerosi momenti speciali dal primo show della coppia del 6 aprile 1992. Inoltre, molti compagni e colleghi RTL della coppia hanno inviato i loro saluti. Auguri anche dalla politica - da Friedrich Merz (68), Ursula von der Leyen (65), Karl Lauterbach (61) e addirittura il Cancelliere federale Olaf Scholz (66). Günther Jauch (68) ha promesso di offrire alla coppia il "tu" al loro prossimo incontro.

Record del mondo per la coppia di conduttori

Successivamente, i due riflettono con Ludowig sul loro tempo condiviso. I due non hanno mai litigato in tutti quegli anni e di solito erano sulla stessa lunghezza d'onda.

Questa buona relazione potrebbe anche essere il motivo della prossima sorpresa per Kloeppel e von der Groeben: un ingresso nel "Guinness dei primati". I due sono il "Duo di conduttori nazionali più a lungo in servizio" con più di 32 anni, annuncia solennemente un giudice del "Guinness dei primati" in studio.

Canzone speciale

E le sorprese non sono ancora finite: Frauke Ludowig poi guida i due in una stanza piena di colleghi emozionati e acclamanti, nonché delle famiglie di entrambi. La moglie di Kloeppel, Carol, deve asciugarsi le lacrime più volte.

Con il presentatore del tempo Christian Haeckl al piano, l'intero team si unisce in un canto, eseguendo il successo "Niemals geht man so ganz" di Tommy Engel (74), Trude Herr (1927-1991) e Wolfgang Niedecken (73).

Ultima trasmissione dopo 32 anni insieme

Peter Kloeppel e Ulrike von der Groeben hanno annunciato a metà marzo 2024 che entrambi avrebbero lasciato il loro lavoro in agosto. Entrambi facevano parte della squadra di "RTL Aktuell" da più di 30 anni: Kloeppel dal 1990 come corrispondente USA e dal 1992 come conduttore principale delle notizie, von der Groeben dal 1989 come editor e presentatrice sportiva del programma.

Durante il commovente addio, Christian Haeckl ha espresso la sua gratitudine verso Peter Kloeppel e Ulrike von der Groeben, dicendo: "Ho apprezzato molto lavorare con te, grazie per i ultimi 30 anni. Con tutto il cuore, ti dico addio per l'ultima volta". Più tardi, durante il segmento a sorpresa, Frauke Ludowig ha detto: "Non mi aspettavo che saremmo stati in onda ancora più a lungo. Pensavo di bere qualcosa ora", riconoscendo la continuazione inaspettata della trasmissione.

