- La coppia di attori è ora fidanzata.

L'attrice americana Kaley Cuoco (38 anni) è fidanzata. La star de "The Big Bang Theory" ha annunciato la lieta novella su Instagram Story il mercoledì scorso, rivelando che il suo partner, l'attore Tom Pelphrey (42 anni), le aveva fatto la proposta di matrimonio. La risposta di Cuoco è stata ovviamente "sì", come dimostrano la foto del suo anulare con un anello importante e il suo ampio sorriso. Il suo unico commento è stato: "Weekend fantastico".

Nel maggio 2022, Pelphrey e Cuoco hanno confermato di essere una coppia. I due si conoscevano da soli pochi mesi. Nel marzo 2023, è nata la loro figlia Matilda Carmine Richie. Cuoco ha scritto in quell'occasione: "Siamo felici e grati per questo piccolo miracolo". Hanno entrambi dichiarato di sentirsi immensamente benedetti. Inoltre, Cuoco ha avuto parole gentili per il suo futuro sposo: "Tom Pelphrey, non pensavo di poterti amare di più, ma è così".

La coppia è stata presentata dal loro agente comune, Andrea Pett-Joseph. In un'intervista a "USA Today", Cuoco ha dichiarato di aver pensato che i due attori fossero perfetti l'uno per l'altra. "Siamo stati subito in sintonia. Ho la sensazione di conoscerti da tutta la vita", ha aggiunto. Anche allora, ha sottolineato di essere pronta a costruire una vita con Pelphrey.

Kaley Cuoco si è sposata due volte in passato

Non sarà il primo matrimonio per Cuoco: ha sposato l'ex tennista statunitense Ryan Sweeting (37 anni) nel 2013, ma si sono divorziati nel maggio 2016. Ha poi sposato il cavallerizzo statunitense Karl Cook (33 anni) nel giugno 2018, ma hanno annunciato la loro separazione consensuale nel settembre 2021. Pelphrey, d'altra parte, non si è mai sposato prima.

Il futuro sposo di Kaley Cuoco, Tom Pelphrey, è noto per i suoi ruoli da attore. Durante l'annuncio del fidanzamento, Pelphrey ha avuto un ruolo importante, chiedendo la mano di Cuoco.

Dopo il loro romantico fidanzamento, Tom Pelphrey e Kaley Cuoco hanno iniziato il loro viaggio come genitori con la nascita della loro figlia Matilda Carmine Richie nel marzo 2023.

Leggi anche: