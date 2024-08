- La coppia amata di "Let's Dance" decide di separarsi.

"Dall'amore all'amicizia..." introduce il post, accompagnato da un emoji a forma di cuore spezzato. "Questo passo che abbiamo fatto è più di un anno in divenire e una decisione che abbiamo preso insieme," continua.

"Profondamente grati" per nove anni insieme

Nel corso dei nove anni trascorsi, la coppia ha "superato e trionfato su innumerevoli sfide", per cui sono "profondamente grati". Malika Dzumaev e Zsolt Sándor Cseke sottolineano che continueranno ad essere "l'uno per l'altra" e non vogliono rinunciare al "legame forte" che hanno costruito.

"A parte questo cambiamento di vita, resteremo migliori amici, partner di ballo e colleghi, sempre pronti ad aiutarsi a vicenda," giurano Cseke e Dzumaev. Sembra probabile che entrambi continueranno a ballare insieme a "Let's Dance" in futuro.

Duo di ballo in competizioni e "Let's Dance"

La ballerina tedesca di origine russa e il suo omologo rumeno si sono incontrati a un seminario in Romania. Dal 2015, Dzumaev e Cseke ballano insieme per il Grün-Gold Club Bremen. Insieme, i collaboratori di sport danzante hanno anche rappresentato la nazionale tedesca.

Malika Dzumaev è stata a "Let's Dance" dal 2021, il suo ex partner Cseke ha raggiunto lo show popolare RTL un anno dopo. Nel 2023, sono stati accoppiati come duo di ballo nella sfida professionale - il duo stagionato è uscito facilmente vittorioso. Dzumaev ha anche trionfato nella stagione regolare di "Let's Dance" nel 2024, con il musicista Gabriel Kelly (23) al suo fianco.

