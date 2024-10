La Coppa dei Presidenti ha visto un picco di temperamento: la squadra USA garantisce la decima vittoria consecutiva nonostante le accuse di parolacce

Una domenica trionfale ha portato a una stellare squadra USA a conquistare la loro 10ª vittoria consecutiva nella competizione biennale, con il capitano della squadra Keegan Bradley che sigillava il punto finale in una vittoria per 18.5-11.5 sulla Squadra Internazionale al Royal Montreal Golf Club in Canada.

Xander Schauffele, campione dei due majeur del 2022, ha dato il via alle 12 partite singole finali con una vittoria dominante per 4&3 (un vantaggio di 4 buche nelle ultime 3) contro l'australiano Jason Day, portando la squadra di Bradley a sole 3,5 punti dalla vittoria grazie al loro vantaggio di 11-7 all'inizio dell'ultima giornata.

Punti assegnati a Russell Henley, Patrick Cantlay, e un mezzo punto condiviso tra il imbattuto Sam Burns hanno garantito che, nonostante la sconfitta di Scottie Scheffler contro Hideki Matsuyama, Bradley confermasse un'altra vittoria USA, grazie al fallimento di Kim Si-woo nel convertire un putt da 10 piedi nell'ultima buca.

Questa vittoria ha segnato un traguardo decennale per Bradley, che aveva rappresentato l'ultima volta la squadra USA nella loro sconfitta contro l'Europa nella Ryder Cup del 2014.

Adesso 38enne, Bradley si aspetta di utilizzare le lezioni di questa settimana per prepararsi al suo ruolo di capitano per la 45ª Ryder Cup a New York.

"L'ultima volta che ho partecipato a uno di questi, sono diventato il punto decisivo per gli europei nella Ryder Cup. Dieci anni dopo, ho avuto l'opportunità di fare lo stesso oggi - qualcosa che conserverò per il resto della mia vita," ha condiviso Bradley con i media.

"Ho imparato molto da Jim e Tabitha (Furyk) questa settimana. È stato il miglior lavoro che abbia mai visto fatto da un capitano e da una moglie di capitano," ha aggiunto.

Un atto controverso

La Squadra Internazionale non è andata giù senza lottare, cercando di conquistare la loro prima vittoria dal 1998.

Un attacco iniziale USA di 5-0 aveva creato un percorso per una vittoria facile, ma la squadra di captain Mike Weir ha fatto una rimonta impressionante con una propria serie di vittorie il venerdì, restringendo il divario e accendendo la competizione.

La rimonta è iniziata con il giovane e motivato sudcoreano Tom Kim. Il 22enne, una promessa del PGA Tour con tre vittorie già al suo attivo, aveva suscitato le emozioni degli americani il giorno precedente durante una partita a coppie con Scheffler, festeggiando esultante dopo aver segnato un birdie da lontano prima di partire per il tee successivo senza aspettare il tentativo di Scheffler.

Anche se Scheffler ha ammesso che Kim aveva "provocato l'orso", ha giustificato l'incidente come un elemento essenziale della competizione, aggiungendo "Siamo amici dopo, non durante."

L'assistente capitano Kevin Kisner ha dimostrato meno tolleranza, paragonando la decisione di Kim di abbandonare Scheffler durante il suo putt a un movimento poco saggio.

"Hanno portato lo sportivismo troppo oltre e hanno superato il limite dell'integrità," ha detto Kisner a Golf Channel.

L'analista di Sky Sports Paul McGinley ha etichettato l'atto come irrispettoso, ma Kim ha spiegato che non c'era motivo di rimanere a guardare il putt vincente di Scheffler.

"Non era un tentativo di essere scortese o di fare manovre antisportive; stavamo solo giocando la nostra partita," ha detto il tre volte campione del PGA Tour.

"Può sembrare che stia festeggiando selvaggiamente, ma non è così; è solo festeggiare per la mia squadra," ha aggiunto.

"Spiritati e determinati"

Kim è stato di nuovo al centro della polemica sabato dopo aver accusato la squadra USA di avergli urlato contro.

Dopo le vittorie contro Bradley e Wyndham Clark, Kim si è unito di nuovo al connazionale Kim Si-woo per una partita a coppie emozionante contro Cantlay e Schauffele.

Le tensioni sono aumentate quando Kim si è sentito offeso dopo che Cantlay non ha concesso un putt, e gli animi si sono accesi quando il suo compagno di squadra ha celebrato il chip-in strabiliante con un "night night" alla Steph Curry della NBA.

Anche se la vittoria si è rivelata prematura, le conseguenze sono durate oltre l'ultimo putt.

"Mentre le cose iniziavano a calmarsi, è diventato ovviamente molto acceso lì fuori. Ho sentito alcuni giocatori urlare contro di noi," ha ammesso Tom Kim.

"Penso che lo sportivismo non sia stato mostrato lì. Ma fa parte del divertimento. Capisco. La squadra americana ci ha spinto," ha detto.

Schauffele ha negato le accuse, insistendo che avevano mostrato il massimo rispetto per gli avversari.

"Stavamo cercando di accontentare la folla quando loro colpivano," ha spiegato il numero 2 del mondo ai reporter.

"Non so se qualcuno abbia fatto qualcosa del genere. Non credo che i nostri ragazzi avrebbero fatto una cosa del genere. Quindi non so cosa possa aver sentito," ha detto.

Dopo aver pareggiato con Burns nella partita singola di domenica, Kim, che ha concluso la settimana con un record di 1-2-1, ha rivelato di aver avvicinato Schauffele e il capitano Furyk per scusarsi per le sue osservazioni del giorno precedente.

"Gli ho solo detto: 'Ehi, non intendevo che venisse fuori in modo negativo. Se l'ha fatto, mi scuso,'" ha detto Kim.

"Penso che ci sia stato un fraintendimento da parte mia che avrei dovuto chiarire meglio. Questo evento è tutto su fare cose che non faresti mai e generare energia e partecipare a diverse attività divertenti. Se faccio determinate cose sul green quando segno i putt, mi aspetto lo stesso da loro. Era tutto questo," ha aggiunto.

Schauffele ha scelto di non rivelare la conversazione tra lui e Furyk, etichettandola come una questione personale. In seguito, ha espresso l'entusiasmo per affrontare i quattro giocatori sudcoreani della Squadra Internazionale, in particolare la coppia Kim, Im Sung-jae e Ben An.

Tom e Si-woo insieme... Questo corso potrebbe potenzialmente estendersi fino a circa 7.000 iarde, ma quei ragazzi coprono circa 9.000 iarde durante una partita di golf, almeno secondo la mia esperienza contro di loro. Espletano alcuni colpi incredibili," ha condiviso Schauffele.

"È fantastico per il golf. Come concorrente, ammiro questo. Non è il mio stile, ma lo apprezzo perché così giocano loro. Se mi lasciassi trascinare e perdessi la concentrazione, potrei finire per fare un bogey al prossimo buco, ma questi ragazzi sono carichi ed effettuano birdie a destra e a manca," ha aggiunto.

"Rispetto profondamente tutti i membri di quella squadra, ma i coreani alzano sicuramente la temperatura, senza ombra di dubbio."

