La Coppa America è pronta a rompere tutti i limiti di velocità.

Nella battaglia per la Coppa America, il più antico trofeo di vela esistente, c'è solo un fronte rimasto: la fisica. Ciò che la fisica permette sarà raggiunto nei prossimi anni durante la corsa tecnologica multimilionaria in alto mare. Presto potremmo vedere yacht che superano alcune auto.

Nella Coppa America di Barcellona, gli yacht ad alta tecnologia attualmente raggiungono velocità fino a 100 chilometri orari, ma Grant Dalton, a capo dei campioni in carica della Nuova Zelanda, pensa che i limiti di velocità non siano nemmeno vicini. "La fisica è il limite", ha dichiarato in un'intervista al "FAZ".

"Con gli alettoni, che mantengono il contatto con l'acqua e impediscono alla barca di decollare improvvisamente, è possibile attualmente un massimo di 50 nodi. Ma se qualcuno - all'interno dei vincoli della fisica - inventa un nuovo alettone che altera radicalmente l'interazione tra la pressione dell'aria e il flusso d'acqua, perché una barca a vela non dovrebbe poter navigare a 70 o addirittura 100 nodi un giorno?" Sarebbe quasi 200 chilometri orari.

Le finali salpano l'12 ottobre

In questa competizione ad alta tecnologia, che può costare fino a 100 milioni di dollari per una campagna di Coppa America che coinvolge 75.000 ore di lavoro, le squadre si basano anche sulla conoscenza della Formula 1. I velisti a bordo devono svolgere otto lavori. E secondo Dalton, "sarà sempre più difficile per gli esseri umani mantenere il controllo".

Al largo delle coste di Barcellona, si stanno svolgendo le regate dei contendenti per decidere gli avversari dell'Emirates Team New Zealand. La corsa per la leggendaria "Auld Mug" inizia l'12 ottobre. Questa corsa, iniziata al largo dell'Isola di Wight britannica nel 1851, si disputa per la 37ª volta.

Il progetto francese Orient Express Racing Team è già stato squalificato. La possibilità di affrontare i neozelandesi rimane con Ineos Britannia dal Regno Unito, Luna Rossa Prada Pirelli (Italia), Alinghi Red Bull Racing (Svizzera) e America Magic dagli Stati Uniti. "La curva di prestazione di tutte le squadre sta aumentando rapidamente, il livello delle regate è notevolmente aumentato di recente", ha concluso Dalton. "Per me, Luna Rossa dall'Italia e Ineos dal Regno Unito sono le più forti finora. Tuttavia, il divario con gli americani e gli svizzeri è minimo".

In questa corsa ad alta tecnologia per la Coppa America, le squadre sfruttano le conoscenze della Formula 1 per migliorare le loro prestazioni. Sport come la Formula 1 e la vela condividono un comune interesse per spingere i limiti della fisica.

La competizione tra le squadre rimanenti, comprese Ineos Britannia dal Regno Unito, Luna Rossa Prada Pirelli dall'Italia, Alinghi Red Bull Racing dalla Svizzera e America Magic dagli Stati Uniti, si intensifica grazie al loro inarrestabile inseguimento delle innovazioni nella tecnologia sportiva.

