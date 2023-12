La copertura vaccinale richiesta ai bambini della scuola materna cala per il secondo anno consecutivo

I requisiti scolastici non includono il vaccino Covid-19, che è esplicitamente vietato in almeno 20 Stati. Tuttavia, quest'anno il vaccino entrerà a far parte del programma di immunizzazione raccomandato dal CDC sia per i bambini che per gli adulti.

Circa il 93% dei bambini iscritti all'asilo nell'anno scolastico 2021-22 ha ricevuto i vaccini richiesti, tra cui morbillo, parotite e rosolia (MMR), difterite, tetano e pertosse acellulare (DTaP) e poliomielite. La copertura è scesa per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia di Covid-19, dal 94% circa dell'anno precedente e al di sotto dell'obiettivo federale del 95%.

"Con il ritorno delle scuole all'apprendimento in presenza, un'elevata copertura vaccinale è fondamentale per continuare a proteggere i bambini e le comunità dalle malattie prevenibili con il vaccino", scrivono i ricercatori del CDC nello studio. I gruppi di bambini non vaccinati possono portare a epidemie, hanno detto, e un tasso di vaccinazione di circa il 93,5% lascia circa 250.000 bambini dell'asilo che potrebbero non essere protetti contro il morbillo.

Alti tassi di vaccinazione tra i bambini aiutano a proteggere anche la comunità in generale, afferma il dottor Sean O'Leary, presidente del comitato sulle malattie infettive dell'American Academy of Pediatrics.

"È importante sottolineare ancora una volta che questo riguarda tutti gli abitanti di queste comunità. Alti tassi di immunizzazione aiutano tutti a rimanere più sani", ha detto giovedì.

L'Ohio è uno dei nove Stati in cui meno del 90% degli alunni dell'asilo è stato vaccinato contro il morbillo lo scorso anno scolastico. Un'epidemia nell'area di Columbus, iniziata a novembre, ha provocato 83 casi tra i bambini, la maggior parte dei quali non era vaccinata.

"Focolai come questo sono del tutto prevenibili. Queste epidemie danneggiano i bambini e causano un'interruzione significativa delle loro opportunità di imparare, crescere e prosperare", ha dichiarato O'Leary, citando anche il recente caso di polio segnalato a New York.

"La vaccinazione durante tutta l'infanzia è essenziale, perché consente al sistema immunitario dei bambini di riconoscere e resistere alle malattie, in modo che si sviluppino e vivano in salute fino all'età adulta. Un'infanzia sana contribuisce a un'età adulta sana".

Sebbene l'apprendimento in presenza sia tornato nelle scuole di tutto il Paese, secondo il rapporto la Covid-19 continua a disturbare la valutazione e la copertura vaccinale. Circa la metà degli Stati ha citato la riduzione dell'accesso agli appuntamenti per le vaccinazioni, l'allungamento dei tempi di applicazione e i ritardi nella raccolta dei dati.

Un recente sondaggio della Kaiser Family Foundation ha rilevato che più di un terzo dei genitori si oppone all'obbligo di vaccinazione nelle scuole, anche se l'opzione di scelta individuale potrebbe creare rischi per la salute.

Gli esperti dicono di prestare molta attenzione all'esitazione nei confronti del vaccino, che è aumentata durante la pandemia, ma è probabile che il calo dei tassi di vaccinazione tra i bambini dell'asilo sia più complicato di un solo fattore.

"Penso che in parte sia dovuto al fatto che le visite mediche dei bambini sono state saltate e che le persone stanno ancora cercando di recuperare le visite mediche. Inoltre, quando esaminiamo i dati delle scuole, sappiamo che queste ultime avevano molte cose su cui concentrarsi e, in alcuni casi, forse non sono state in grado di raccogliere tutta la documentazione sulle vaccinazioni", ha dichiarato giovedì la dott.ssa Georgina Peacock, direttrice dell'Immunization Services Sivision dei CDC.

"Forse non è stata data la giusta importanza a questo aspetto, mentre erano concentrati sui test e su tutte le altre cose legate alla pandemia, per assicurarsi che i bambini ricevessero l'istruzione di cui avevano bisogno".

Secondo il CDC, meno del 3% degli alunni della scuola materna ha avuto un'esenzione ufficiale dalle vaccinazioni obbligatorie, la maggior parte delle quali per motivi non medici. Questo dato è leggermente aumentato rispetto all'anno precedente, ma è rimasto basso.

Un altro 4% degli alunni della scuola materna non era completamente vaccinato o formalmente esonerato, ma ha potuto frequentare la scuola durante un periodo di grazia per l'iscrizione provvisoria. Secondo i ricercatori del CDC, questo gruppo di studenti evidenzia in modo particolare l'importanza di "applicare rigorosamente i requisiti di vaccinazione scolastica, le cliniche di vaccinazione nelle scuole, i sistemi di promemoria e di richiamo e il follow-up degli studenti non vaccinati da parte degli infermieri scolastici"; la maggior parte degli Stati potrebbe raggiungere una copertura del 95% contro il morbillo se tutti questi bambini dell'asilo ricevessero le vaccinazioni richieste.

Una recente analisi della CNN sui dati dell'anno scolastico 2020-21 ha rilevato che gli studenti degli Stati con requisiti scolastici più severi in materia di vaccini hanno maggiori probabilità di sottoporsi alle vaccinazioni.

Oltre ai requisiti scolastici, il CDC raccomanda la vaccinazione di routine contro 14 malattie per i bambini prima che compiano 2 anni. Un altro studio pubblicato giovedì dal CDC ha rilevato che i tassi di vaccinazione sono rimasti "elevati e stabili per la maggior parte dei vaccini" per i bambini nati nel 2018 e 2019, che hanno compiuto 2 anni durante la pandemia Covid-19. Meno dell'1% di questi bambini era completamente vaccinato. Meno dell'1% di questi bambini era completamente non vaccinato al compimento dei 2 anni, un dato migliore dell'obiettivo federale delineato negli obiettivi di Healthy People 2030.

La pandemia di Covid-19 non sembra aver influenzato i tassi di vaccinazione in generale. Per la maggior parte dei vaccini, i tassi di copertura dei bambini nati nel 2018 e 2019 sono stati leggermente superiori a quelli dei bambini nati due anni prima.

Tuttavia, sono state rilevate delle disparità fondamentali. I tassi di vaccinazione per i bambini che vivono al di sotto del livello di povertà federale e nelle aree rurali sono diminuiti, con una copertura della serie combinata di sette vaccini che è scesa di 4-5 punti percentuali.

Secondo i ricercatori del CDC, i metodi chiave per migliorare l'equità nella copertura vaccinale includono l'affrontare l'esitazione dei genitori nei confronti del vaccino, raccomandazioni forti e persistenti da parte degli operatori sanitari e la riduzione delle barriere logistiche e finanziarie per l'accesso ai vaccini.

