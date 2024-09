La copertura assicurativa per le automobili sta diventando più costosa.

I costi delle assicurazioni auto stanno aumentando. La principale compagnia assicurativa in Germania, HUK-Coburg, prevede un aumento del 10% nella prossima revisione dei prezzi, come dichiarato dal membro del consiglio Jörg Rheinländer. HUK è attesa a crescere all'interno di questa fascia, ma Rheinländer non ha ancora fornito cifre specifiche.

Rheinländer ha evidenziato tre fattori chiave: il costo delle parti di ricambio è aumentato notevolmente di recente. Dal 2013 al 2023, HUK ha osservato un aumento di oltre il 70%, che è più di 43 punti percentuali superiore al tasso di inflazione di quel periodo. Attualmente, i prezzi stanno aumentando a un ritmo molto più rapido dell'inflazione. Rheinländer attribuisce questo alla protezione del design, che continua ad applicarsi a numerosi componenti visibili.

Inoltre, i tassi orari dei negozi di riparazione auto sono aumentati notevolmente rispetto all'inflazione, secondo HUK. Dal 2022 al 2023, questo è stato quasi del 10%.

Il cambiamento climatico svolge un ruolo significativo, secondo Rheinländer. "Il cambiamento climatico sta accelerando", ha detto. Questo è evidente nell'aumento dei sinistri nell'ambito dell'assicurazione globale. Ad esempio, i danni medi per grandine sono aumentati. In precedenza, i danni medi per grandine erano di circa €3.000, ma sono arrivati a oltre €5.000 in incidenti come la forte grandinata a Benediktbeuern sulle Alpi bavaresi lo scorso anno.

Rheinländer stima che circa il 10% degli aumenti dei prezzi previsti è dovuto al cambiamento climatico. La percentuale rimanente è suddivisa in modo pressoché uguale tra parti di ricambio più costose e costi dei workshop più elevati.

HUK-Coburg, in quanto principale compagnia assicurativa in Germania, non solo prevede un aumento dei costi delle assicurazioni auto, ma si aspetta anche che i propri tassi aumentino all'interno del previsto aumento del 10%, come menzionato dal membro del consiglio Jörg Rheinländer.

Inoltre, Rheinländer di HUK-Coburg ha sottolineato che i tassi orari in aumento dei negozi di riparazione auto, che hanno registrato un aumento del quasi 10% dal 2022 al 2023, contribuiscono notevolmente all'aumento dei costi delle assicurazioni auto.

Leggi anche: