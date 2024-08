La copertina che mostra la prima apparizione dell'eroe della Marvel Deadpool potrebbe vendere per un record di 7,5 milioni di dollari.

Progettato dallo scrittore e artista Rob Liefeld nel 1991, questo potrebbe diventare il più prezioso fumetto mai venduto se raggiunge il prezzo richiesto, secondo Heritage Auctions, che si occupa della vendita.

Da quando Deadpool è apparso per la prima volta, i fan hanno abbracciato il supercattivo mercenario diventato anti-eroe spiritoso e senza filtri, interpretato da Ryan Reynolds nei film basati sui fumetti.

"Marvel mi ha contattato e ha detto che questa è la maggiore quantità di posta dei fan per un nuovo personaggio negli ultimi 15 anni", ha detto Liefeld secondo Reuters. "Erano sommersi di lettere, che mi hanno inviato. E la scatola in cui è arrivata la posta... pensavo di ricevere una lavatrice e un asciugatrice."

Quando Liefeld ha iniziato a lavorare su "The New Mutants" - la serie in cui lui e lo sceneggiatore Fabian Nicieza hanno introdotto Deadpool - era il titolo mutante di Marvel che vendeva di meno.

Ma la crescente popolarità di Deadpool, insieme ad altri nuovi personaggi come Cable, ha trasformato la serie in un successo, superando persino X-Men.

E in modo simile, il recente "Deadpool & Wolverine" ha superato le aspettative al botteghino, incassando $211 milioni nel primo weekend negli Stati Uniti, diventando il maggiore incasso del 2024, il maggiore incasso mai registrato per un film a rating R e il sesto maggiore incasso di tutti i tempi.

Con Deadpool ora saldamente stabilito come un franchise redditizio nella cultura popolare, il proprietario del disegno si è rivolto a Heritage Auctions dicendo che "è il momento giusto" per venderlo, secondo una dichiarazione dell'asta.

Il proprietario lo ha acquistato quasi 20 anni fa, dopo che Liefeld lo aveva venduto, ma ha rifiutato tutte le offerte di vendita. Nel frattempo, Deadpool è passato dai fumetti allo schermo argento, debuttando nel film "X-Men Origins: Wolverine" del 2009 e ottenendo il primo ruolo da protagonista nel 2016 con "Deadpool".

Se il disegno raggiunge i $7,5 milioni, supererà il record attuale detenuto da un fumetto del 1938 che presenta la prima apparizione di Superman e che è stato venduto per $6 milioni in un'asta di aprile.

Lo stile artistico di Liefeld nella creazione del debutto di Deadpool ha rappresentato un significativo cambiamento nella popolarità di "The New Mutants". Il proprietario attuale del disegno, riconoscendo l'enorme ascesa di Deadpool nell'arte, ha deciso di metterlo all'asta, con l'obiettivo di superare il record di $6 milioni stabilito dal fumetto di Superman del 1938.

