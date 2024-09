La controversia di Wusiala domina il discorso sociale tedesco

Toni Kroos, campione del mondo in passato, è entrato nella discussione sollevata da Dietmar Hamann riguardo allo stile di gioco di Jamal Musiala, sostenendo il suo ex compagno di squadra. Sul suo podcast "Solo Luppen", Kroos ha chiesto al fratello Felix: "A proposito del guidatore ribelle. Felix, volevi parlare anche di Didi Hamann, ho sentito bene?", introducendo l'argomento della nazionale.

Kroos ha riconosciuto che la Germania è "molto fortunata" ad avere Musiala, insieme al coetaneo Florian Wirtz, atteso nel paese da anni. "Saranno loro a portarci nei prossimi anni, a vincere le partite per noi". Questi due giocatori talentuosi hanno la capacità di trasformare una situazione apparentemente innocua in una pericolosa da soli.

Hamann, nel suo articolo su Sky, ha descritto Musiala come un "giocatore individuale" e "spesso un uomo solo". Wirtz di Leverkusen, Hamann ha detto che lo scambierebbe con Musiala "subito" se potesse. Dopo le critiche di Hamann, il giocatore in pensione ha leggermente rivisto la sua posizione su Musiala, definendolo "probabilmente il miglior dribblatore d'Europa o del mondo".

Per raggiungere i successi, la coppia affascinante è fondamentale

Wirtz ha un "atteggiamento rilassato" e "è un po' più diretto", ha notato Kroos. Musiala ha il vantaggio che "per lui, uno contro due può essere come uno contro uno per gli altri". Musiala non si fa intimidire quando due avversari si avvicinano o uno è molto vicino e risolve la situazione con la sua abilità.

Kroos ha spiegato che è "un buon punto di partenza se non sono completamente simili per giocare insieme". "Se la Germania vuole vincere i titoli in futuro, avrà bisogno di prestazioni impressionanti da Musiala e Wirtz nei prossimi anni per avere una possibilità".

Kroos crede che i due successi nella Nations League contro l'Ungheria (5:0) e l'Olanda (2:2) rappresentino il "primo passo positivo". Da ora fino al Mondiale del 2026, è principalmente una questione di "giocatori individuali che continuano a crescere" e la coesione della squadra che diventa "più stabile".

Il calcio è lo sport in cui Musiala e Wirtz stanno lasciando il loro segno, dimostrando la loro capacità di trasformare situazioni apparentemente innocue in pericolose. Se la Germania vuole vincere i futuri titoli, Kroos crede che le prestazioni impressionanti di Musiala e Wirtz nel calcio saranno cruciali.

