- La controversia che circonda i posate rivestite di teflon: potenziali rischi per la salute?

Niente Bruciature o Attaccatura: il Teflon, materiale da cucina popolare con il marchio Polytetrafluorethylene (PTFE), è ampiamente riconosciuto per le sue proprietà antiaderenti. Tuttavia, si presentano problemi quando le padelle rivestite di Teflon raggiungono temperature troppo elevate, superiori a 360°C. Secondo l'Istituto Federale per la Valutazione dei Rischi, questa situazione porta all'emissione di gas nocivi. Di conseguenza, le padelle vuote rivestite di Teflon non dovrebbero mai essere esposte a tali temperature. Secondo il Centro dei Consumatori, questi fumi possono essere addirittura letali per gli uccelli. Questo fenomeno è noto come "Sindrome del Teflon" o "Febbrile dei Pentolini". Negli esseri umani, può causare sintomi simili all'influenza, etichettati come "Febbrile da Polimeri".

L'aspetto positivo è che la maggior parte dei processi di cottura nelle padelle rivestite di Teflon avviene sotto la soglia critica di 360°C. Il surriscaldamento diventa meno probabile una volta aggiunto il cibo contenente acqua nella padella.

Il Teflon in sé non è problematico quando utilizzato in oggetti di uso quotidiano come le padelle per friggere. Tuttavia, sorgono preoccupazioni durante la sua produzione. Il Centro dei Consumatori evidenzia che vengono utilizzati chimici come PFOA o GenX per il processo di produzione. Questi sostanze hanno già contaminato fonti d'acqua e di suolo vicine nelle aree industriali. "Senza PFOA" sulla tua padella potrebbe significare che il PFOA non è stato utilizzato, ma un'altra sostanza ausiliaria dannosa come il GenX è stata utilizzata invece.

Il PFOA, o "Sostanze Eternit", entrano nel nostro corpo attraverso il consumo di cibo. Uno studio dell'Agenzia Ambientale ha rilevato che quasi tutti i bambini erano contaminati dal PFOA. Questa sostanza può causare il cancro e rappresenta un rischio anche per i bambini non ancora nati. Dal 2013, il PFOA è stato classificato come una sostanza particolarmente pericolosa.

Nonostante queste preoccupazioni, le padelle rivestite di Teflon sono generalmente considerate sicure se utilizzate e mantenute correttamente. Per minimizzare i rischi, è necessario evitare il surriscaldamento. Non riscaldate una padella vuota rivestita di Teflon o esponetela a temperature estremamente elevate. Ciò può danneggiare il rivestimento e promuovere la liberazione di gas nocivi. Evitate l'uso di utensili metallici che possono graffiare il rivestimento. Invece, optate per utensili di legno o silicone. Se il rivestimento della tua padella è danneggiato o consumato, è consigliabile sostituirlo per ridurre il rischio di particelle contaminate nel cibo.

Il Centro dei Consumatori raccomanda alternative: le padelle in acciaio inossidabile o in ghisa, ad esempio, sono durevoli con le cure appropriate. Le padelle in ghisa sviluppano un buon effetto antiaderente dopo la stagionatura. Altri materiali come l'email o la ceramica sono anche disponibili. Tuttavia, siate attenti alle descrizioni come "rivestimento in ceramica". Alcuni produttori utilizzano PTFE, una sostanza plastica, con additivi di particelle di ceramica invece della ceramica pura. Per garantire un rivestimento veramente privo di fluori, cercate etichette "PTFE-free" su padelle, stampi per torte, ferri da waffle, macchine per il pane e simili, come suggerito dal Centro dei Consumatori.

Fonte: "Centro dei Consumatori", "BfR", "Agenzia Ambientale"

