La controversa statua raffigurante la defunta regina Elisabetta II, il principe Filippo e i loro corgi ha scatenato dibattiti tra il pubblico.

La statua di bronzo della Regina, secondo il comunicato del consiglio comunale, è stata ben accolta da molti che l'hanno vista di persona. Tuttavia, alcuni individui sui social media l'hanno presa in giro per non somigliare alla sua figura. Un commentatore sul post del consiglio comunale ha dichiarato: "Potrebbe essere chiunque", mentre un altro ha affermato che la statua era "bella", ma non rifletteva l'aspetto o l'abbigliamento abituale della regina defunta.

I commenti limitati sul post originale del consiglio hanno fatto spostare la discussione su X, precedentemente noto come Twitter, dove la scultura ha attirato numerosi visualizzazioni e diversi utenti l'hanno paragonata alla famosa statua di Cristiano Ronaldo. Un altro utente ha aggiunto: "Anche il corgi è confuso".

L'artista Anto Brennan ha creato la scultura su commissione del Consiglio di Antrim e Newtonabbey. Il pezzo, che rappresenta il primo omaggio del Regno Unito alla regina defunta, è stato installato nei giardini del Castello di Antrim, a circa 30 chilometri a nord di Belfast, ed è stato inaugurato venerdì.

La scultura ritrae Elisabetta, che guarda lontano, vestita con una gonna di tweed, stivali di gomma, una camicia a quadri e un foulard, con una borsa appesa al braccio sinistro e due corgi ai suoi piedi. Il marito di Elisabetta, Filippo, si trova dietro di lei con le mani dietro la schiena.

Il consiglio ha riconosciuto che "l'arte può sometimes scatenare diverse opinioni", ma ha espresso soddisfazione per l'adeguatezza della scultura nel suo contesto, accanto alla statua del principe Filippo, duca di Edimburgo, e accompagnata da due corgi amorevolmente scolpiti. CNN ha contattato Brennan per un commento.

Elisabetta, morta nel 2022, è stata ampiamente fotografata e il suo aspetto è stato ritratto in numerosi dipinti e sculture. Nel corso del tempo sono emerse anche rappresentazioni controversie di lei e della famiglia reale.

Un ritratto di Catherine, principessa del Galles, apparso sulla copertina di Tatler magazine all'inizio di quest'anno, ha suscitato reazioni contrastanti sui media e online. Mentre un critico lo ha descritto come "intollerabilmente brutto", altri lo hanno elogiato come "bello".

Il primo ritratto ufficiale del re Carlo III, dopo la sua incoronazione, ha anche suscitato controversie per la sua rappresentazione del monarca su uno sfondo rosso acceso che sembra consumarlo.

