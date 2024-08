- La controllata ferroviaria intende aumentare il pedaggio ferroviario del 19%.

InfraGo, il supervisore della rete ferroviaria, pianifica un significativo aumento delle "tariffe per l'uso delle rotaie" a partire dal 2026. Questa mossa dovrebbe avere un impatto principale sul trasporto regionale, con InfraGo che cerca un aumento del 23,5% dall'Agenzia federale per le reti.

Secondo i dettagli rilasciati da InfraGo lo scorso lunedì sera, l'aumento medio previsto è del 19,1% dal 2026. I viaggi a lunga distanza potrebbero registrare un aumento del 10,1%, mentre il trasporto merci potrebbe vedere un aumento del 14,8%.

L'Agenzia federale per le reti esaminerà la proposta di aumento

La proposta di InfraGo di aumentare le tariffe per l'uso delle rotaie richiede l'approvazione dell'Agenzia federale per le reti. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il processo di approvazione inizierà a ottobre. InfraGo presume che il tetto legale per le tariffe per l'uso delle rotaie per il trasporto locale e regionale, che era precedentemente in vigore, non sarà più applicabile dopo questo processo di approvazione. Una causa legale riguardante questa questione è attualmente in corso.

InfraGo raccoglie le tariffe per l'uso delle rotaie, che funzionano come pedaggi. Tutte le imprese che utilizzano l'infrastruttura ferroviaria sono tenute a pagare questa tassa, comprese le proprie società di trasporto di InfraGo. I fondi raccolti da queste tariffe vengono utilizzati per la manutenzione della rete ferroviaria, il finanziamento dei costi di esercizio e i contributi per gli investimenti nella rete, che si estende per circa 33.000 chilometri in Germania.

L'aumento del capitale azionario del governo federale aumenta le tariffe per l'uso delle rotaie

InfraGo utilizza anche le tariffe per l'uso delle rotaie per coprire gli interessi sul capitale azionario del governo federale. Per finanziare gli investimenti nella rete ferroviaria previsti in futuro, valutati in diversi miliardi di euro, il governo federale ha deciso durante le recenti trattative di bilancio di aumentare il capitale azionario di circa 21 miliardi di euro. Questo aumento del capitale azionario comporta un onere degli interessi più elevato, che causa l'aumento delle tariffe per l'uso delle rotaie, secondo InfraGo.

"Corriamo il rischio di una riduzione dell'uso della ferrovia a un prezzo più elevato", ha dichiarato Sarah Stark, direttore generale dell'Associazione delle Industrie Ferroviarie. "L'assicurazione della pianificazione per l'elettri

