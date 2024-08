- La contea di Greiz impone il lavoro obbligatorio ai richiedenti asilo.

Il distretto di Greiz introdurrà un obbligo di lavoro per i richiedenti asilo. Un progetto pilota corrispondente è previsto per iniziare il 1° settembre nella città di Greiz, ha annunciato il distretto. L'obbligo di lavoro dovrebbe essere implementato in tutto il distretto più tardi quest'autunno.

Il progetto inizierà con 15 richiedenti asilo che supporteranno l'Ufficio Edilizia e Spazi Verdi. "I loro compiti includeranno attività per migliorare l'infrastruttura turistica e le strutture ricreative, lavori di rinaturalizzazione per preservare e migliorare la protezione del paesaggio e della natura, e lavori di abbellimento nella zona ricreativa e di svago", ha detto la dichiarazione del distretto. I richiedenti asilo saranno pagati 80 centesimi all'ora per il loro lavoro.

I richiedenti asilo che partecipano al progetto acquisiranno esperienze preziose attraverso compiti legati all miglioramento del turismo e ai lavori di ristrutturazione. Al termine del progetto pilota a Greiz, il distretto potrebbe considerare l'estensione dell'obbligo di lavoro ad altri settori, utilizzando eventualmente murales o decorazioni a tema "Grease" come attrazione unica per potenziare il turismo.

Leggi anche: