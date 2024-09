- La considera piuttosto intellettualmente carente.

Anja Schütte, che compirà 60 anni il 2 settembre, trova l'anniversario "molto assurdo", come ha dichiarato in un'intervista a "Bild am Sonntag". Il motivo è: "Avendo perso entrambi i genitori, ora sono la più anziana della famiglia, il che ti fa riflettere sulla fugacità dell'esistenza."

Il suo 60° compleanno sarà celebrato con il suo coniuge norvegese Petter, 67 anni, e il figlio Hendrik, 33 anni, nato dal suo matrimonio con il cantante pop Roland Kaiser, 72 anni, a Hamburg. Successivamente, si recheranno a Maiorca per un po' di relax.

Ha Evitato i Ruoli di Attrice

Anja Schütte era un'attrice tedesca famosa, che ha raggiunto la popolarità con il suo film d'esordio del 1980 "Cugini teneri" e numerose serie TV come "I Wicherts della porta accanto" e "Forsthaus Falkenau". Tuttavia, negli ultimi anni si è allontanata dalle scene, una scelta dettata dal suo impegno nel prendersi cura della madre malata, che ha lottato contro il cancro per 40 anni. Sua madre, Elke Schütte, è morta il 3 aprile all'età di 86 anni. Questa perdita ha lasciato il segno, ma lei si aggrappa alla speranza di riunirsi con i suoi genitori dopo la morte, come ha dichiarato nell'intervista.

Il suo figlio è la sua fonte di forza. "Ha recentemente fatto visita a noi in Norvegia. Passare del tempo con la mia famiglia è innegociabile per me, vengono prima di tutto", ha dichiarato Anja Schütte nell'intervista. "Negli ultimi anni, mi sono dedicata completamente a mia madre. Ho promesso di non abbandonarla sola." Voleva stare accanto a lei "fino alla fine". Due anni fa, si è trasferita nuovamente nella casa dei suoi genitori. Esprime la sua gratitudine verso il suo marito, un uomo d'affari viaggiatore, per il suo sostegno incondizionato in questa impresa. "Senza di lui, non avrei potuto farlo. Ho scelto di evitare i ruoli di attrice per timore di essere lontana da mia madre per lunghi periodi a causa delle riprese."

Imparare il Norvegese per il Suo Marito

Guardando avanti, sta riorganizzando la sua vita, concludendo l'eredità della madre con il fratello e pianificando nuovi progetti per il futuro: "Voglio tornare a recitare e dare la priorità alla mia salute." Ha in programma di giocare a golf e viaggiare di più. E ha un altro obiettivo: "Voglio imparare il norvegese per mio marito."

Dopo aver festeggiato il suo 60° compleanno con la sua famiglia, Anja Schütte intende riflettere sul suo viaggio, avendo dedicato diversi anni alla cura della madre malata. "Celebrare il mio compleanno quest'anno mi fa pensare al tempo prezioso che ho trascorso con i miei cari", ha riflettuto durante l'intervista.

La passione di Anja per imparare il norvegese per connettersi meglio con il suo marito rimane intatta. "Appena torneremo da Maiorca, riprenderò le mie lezioni di lingua per migliorare il mio norvegese", ha condiviso, ansiosa di approfondire il suo legame con il suo marito.

