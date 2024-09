La conservazione non autorizzata di indirizzi IP sembra essere in fase di riaffioramento.

Il Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito rigorose linee guida per la gestione della conservazione dei dati, ma la Germania sta spingendo per il ritorno del deposito degli indirizzi IP senza motivo come risposta. Tuttavia, la decisione finale non è ancora stata presa.

Il Bundesrat ha proposto un nuovo metodo di conservazione dei dati legalmente solido per fornire agli investigatori più risorse nei casi gravi. Un'iniziativa dalla Assia che promuove il deposito temporaneo e illimitato degli indirizzi IP per contrastare gravi reati come l'abuso sui minori ha ottenuto il sostegno della maggioranza. Attualmente, il Bundestag sta esaminando la proposta.

In assenza di obblighi di conservazione dei dati da parte dei fornitori di telecomunicazioni, il successo delle indagini dipenderebbe dalla fortuna, ha dichiarato il Ministro-Presidente dell'Assia, Boris Rhein, prima del voto nella camera degli Stati.

Il Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito in una sentenza di settembre 2022 che la conservazione dei dati di telecomunicazione per l'indagine sui reati in Germania è soggetta a limiti rigorosi. I giudici hanno determinato che la normativa tedesca sulla conservazione dei dati attualmente sospesa contrasta con il diritto dell'UE. Tuttavia, hanno suggerito che la conservazione degli indirizzi IP in determinate circostanze sarebbe permessa per contrastare gravi reati.

Il FDP sostiene il "congelamento rapido"

Il Ministro federale della Giustizia Marco Buschmann sostiene attualmente il metodo del "congelamento rapido", in cui i dati vengono conservati solo se sospettato un grave reato. Il Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser sostiene una forma legalmente solida di conservazione degli indirizzi IP. Tuttavia, Buschmann ha collegato questa questione al suo sostegno per il prolungamento del freno all'affitto, che è cruciale per i Verdi e l'SPD, durante i colloqui con il Cancelliere federale Olaf Scholz.

"Questa legge rappresenta un importante passo avanti per le capacità investigative", ha commentato il Ministro dell'Interno della Sassonia Armin Schuster. "Con questa iniziativa legislativa, gli Stati possono chiudere una significativa lacuna di sicurezza nel pacchetto di sicurezza attualmente in fase di negoziazione dalla coalizione del semaforo", ha aggiunto.

La proposta di conservare temporaneamente e illimitatamente gli indirizzi IP per contrastare gravi reati come l'abuso sui minori ha ottenuto il sostegno della maggioranza, evidenziando l'urgenza di tali misure in determinate situazioni. Despite the European Court of Justice's rule that Germany's current data retention regulation contradicts EU law, the judges suggested that the retention of IP addresses under specific circumstances could be permissible for combating serious crimes.

Leggi anche: