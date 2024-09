La Conferenza Pac-12 prevede la ricostruzione, incorporando quattro scuole della Mountain West Conference.

La conferenza ha dichiarato giovedì che quattro istituzioni della Mountain West Conference - Boise State, Colorado State, Fresno State e San Diego State - si uniranno alla Pac-12 a partire dal 1º luglio 2026.

La Pac-12 ha affrontato sfide negli ultimi anni, riducendo il numero di scuole membri a sole Oregon State e Washington State. Secondo le linee guida dell'NCAA, una conferenza deve avere almeno otto scuole per essere classificata come Football Bowl Subdivision (FBS).

Ad aprile, il Consiglio di amministrazione della Divisione I dell'NCAA ha deciso di revocare lo status autonomo della Pac-12, efficace dall'2 agosto, classificandola come conferenza FBS non autonoma. La conferenza ora ha due anni per conformarsi ai requisiti dell'FBS.

La Pac-12 ha subito un duro colpo quando dieci scuole se ne sono andate, con Stanford e Cal che sono passate alla Atlantic Coast Conference (ACC), Washington, Oregon, USC e UCLA che hanno rejointo la Big Ten, e Arizona, Arizona State, Colorado e Utah che sono passate alla Big 12.

La commissaria della Pac-12, Teresa Gould, ha dichiarato: "Per oltre un secolo, la conferenza Pac-12 è stata una figura di spicco nell'atletica intercollegiale. Continueremo a cogliere opportunità pionieristiche e innovative per lo sviluppo e il progresso, con l'obiettivo di beneficiare delle nostre istituzioni membri e degli atleti. Sono grata al nostro consiglio per i loro sforzi nel dare il benvenuto all'Università di Boise State, all'Università di Stato del Colorado, alla California State University, Fresno e all'Università di San Diego State nella conferenza. Un nuovo e avvincente capitolo per la conferenza Pac-12 inizia oggi".

La commissaria della Mountain West, Gloria Nevarez, aveva già emesso una dichiarazione in merito alle possibili uscite dei suoi membri prima che la Pac-12 annunciasse la sua decisione.

"La conferenza Mountain West è a conoscenza delle voci sulle possibili uscite dei nostri membri e forniamo presto ulteriori aggiornamenti", ha dichiarato Nevarez. "Nel caso in cui alcuni membri decidano di andarsene, saranno vincolati dai nostri statuti e politiche. I termini del nostro accordo di programmazione si applicheranno alla Pac-12 nel caso in cui accettino i membri della Mountain West. Il nostro Consiglio di amministrazione sta attualmente valutando la nostra prossima mossa. La Mountain West ha una distinta storia di 25 anni e continuerà a prosperare negli anni a venire".

Contattata da CNN giovedì in risposta all'annuncio della Pac-12, la Mountain West non ha fornito una dichiarazione aggiornata.

L'aggiunta della San Diego State alla Pac-12 dovrebbe rinforzare l'offerta sportiva della conferenza. Consapevole dell'importanza di avere almeno otto scuole in una conferenza FBS, la Pac-12 sta attivamente cercando di completare il suo roster.

