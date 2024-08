- La conduttrice di TV viennese non ama le feste di Capodanno.

Sarah Wiener (61), in her own words, is not a fan of fireworks displays like New Year's Eve. "Devo confessare, sono contraria ai botti di Capodanno e ai fuochi d'artificio amatoriali rumorosi e a volte pericolosi," ha detto a Berlino. "Non ho mai fatto esplodere nessuno, nemmeno da bambina, perché mi spaventavano e non capivo il senso."

L'ex politica europea è membro della giuria creativa dello spettacolo pirotecnico Pyronale di quest'anno, che si terrà il 30 e il 31 agosto allo Stadio Olimpico di Berlino. Sono stati annunciati sei team di "top pirotecnici internazionali" che presenteranno la loro arte pirotecnica e si contenderanno il titolo di vincitori. I team dovrebbero provenire dalla Finlandia, Canada, Paesi Bassi, Romania, Polonia e Regno Unito.

I fuochi d'artificio altamente professionali e creativi possono stimolare l'immaginazione e l'estetica e sono l'opposto dei rumori amatoriali, ha spiegato Wiener il suo ruolo nella giuria. Inoltre, possono unire le persone.

