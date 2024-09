- La concorrenza dei partiti di destra impedisce all'AfD di ottenere vittorie elettorali.

La sfida posta dai liberali di destra dei Sassoni Liberi, secondo l'analisi del politologo Tom Thieme, ha ostacolato l'AfD dal conquistare la vittoria nelle elezioni della Sassonia. L'AfD è riuscita a ottenere il 30,6% dei voti, mentre i Sassoni Liberi hanno ottenuto il 2,2%. Se si sommano entrambi i risultati, si ottiene il 32,8%, che è la stessa percentuale dell'AfD nella Turingia dove non c'era una simile concorrenza di destra, secondo Thieme.

Anche se l'AfD potrebbe sentirsi trionfante come unico partito ad aumentare la sua quota di voti, non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi per emergere vittoriosa e ottenere una maggioranza di un terzo.

La sera delle elezioni, Thieme, lecturer all'Università di Polizia della Sassonia, ha notato un fenomeno interessante in cui tutti i partiti sembravano soddisfatti nonostante avessero motivi di insoddisfazione.

"La CDU è uscita come partito vincente ma ha perso la posizione di primo piano in gran parte dei mandati diretti, registrando il suo peggior risultato nella Sassonia", ha spiegato Thieme. Il SPD, nonostante abbia registrato il suo peggior risultato dal 2019, potrebbe trovare soddisfazione nel fatto che alcuni sondaggi prevedevano che non sarebbe riuscito a superare la soglia del cinque percento prima delle elezioni. Thieme prevede una coalizione tra CDU, BSW e SPD. "La CDU potrebbe trovare più semplice grazie a alcuni accordi preliminari - limiti all'immigrazione, interventi diplomatici nella guerra in Ucraina e opposizione alla politica di genere e identità".

Resta da vedere se il BSW, a causa dei suoi membri poco esperti, sarà in grado di formare un governo. In particolare, per il SPD, come ha osservato Thieme. Anche se ci sono alcune aree di comune accordo nelle politiche sociali e dell'istruzione con il BSW, ci sono notevoli differenze politiche-culturali, in particolare nelle politiche sociali. "In passato, il SPD era un po' tra l'Unione e i Verdi nel governo di coalizione 'Kenya' precedente. Tuttavia, potrebbe ora trovarsi più ai margini della coalizione".

Nel panorama politico della Sassonia, le elezioni del Landtag hanno visto la CDU come partito vincente, nonostante abbia perso la posizione di primo piano in gran parte dei mandati diretti. Il SPD, partecipando al parlamento della Sassonia per un altro mandato, avrà rappresentanti nel Landtag.

