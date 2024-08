- La conclusione orale del processo della saga estiva che coinvolge le accuse di Niersbach

Wolfgang Nierbach ha lasciato il tribunale regionale di Francoforte, stanza 9, senza mostrare alcuna emozione visibile dopo che il giudice aveva sospeso il processo contro di lui durante il processo per la storia inventata. Una multa di 25.000 euro imposta dal giudice, destinata a istituzioni di beneficenza, ha segnato la fine del fiasco della Coppa del Mondo per l'ex presidente della DFB, che aveva subito una grave perdita di reputazione a seguito del controverso 2015 riguardante la Coppa del Mondo FIFA del 2006.

La giudice Eva-Marie Distler ha dichiarato riguardo all'indagine sospesa contro Nierbach per presunta evasione fiscale in un caso particolarmente grave: "Non è un'assoluzione completa. La presunzione di colpevolezza persiste, nonostante la natura insignificante della colpa". Questa sospensione dura un mese. Se Nierbach pagherà la multa entro il 9 settembre, il processo contro di lui si concluderà definitivamente.

Questa situazione sembra destinata a essere poco più che una formalità, poiché Nierbach, 73 anni, ha accettato l'accordo, insieme all'ufficio del pubblico ministero di Francoforte. Originariamente, l'ufficio aveva suggerito una multa di 58.000 euro, ma il pubblico ministero senior Jesco Kümmel ha descritto la decisione come "pratica e giustificata".

L'incidente della Coppa del Mondo ha rappresentato un grave declino per Nierbach.

Distler ha spiegato l'accordo dicendo che Nierbach "potrebbe essere l'unico non esplicitamente coinvolto nelle azioni". Inoltre, l'ex presidente della DFB ha subito il maggiore impatto a causa dello scandalo. "Per lui è stato un Waterloo personale. Ha perso tutte le sue posizioni. Le conseguenze sono state molto più severe per lui rispetto agli altri imputati", ha detto il giudice.

Prima della sospensione estiva del processo fiscale, il giudice ha ordinato la separazione del processo contro l'ex segretario generale della DFB Horst R. Schmidt a causa di problemi di salute. Insieme a Nierbach e Schmidt, l'ex presidente della DFB Theo Zwanziger è anch'esso accusato in questo processo.

Il tribunale non ha esteso un accordo simile a Zwanziger, poiché il 79enne cerca un'assoluzione completa, che può essere concessa solo alla fine del processo. "Date le prove attuali, la camera non considera attualmente fattibile una sospensione del processo", ha detto Distler.

Il legale di Nierbach: "Nessuna ammissione di colpa".

I funzionari di alto livello della Federazione calcistica tedesca (DFB) sono accusati di aver segnalato erroneamente un pagamento di 6,7 milioni di euro effettuato alla FIFA in aprile 2005 come spesa aziendale nella loro dichiarazione dei redditi del 2006, riducendo così il carico fiscale dell'anno della Coppa del Mondo di circa 13,7 milioni di euro. Tutti e tre gli imputati respingono categoricamente queste accuse.

"Il signor Nierbach ha subito la macchia della sua vita professionale per nove anni", ha dichiarato l'avvocato di Nierbach Renate Verjans all'inizio del processo in marzo. Il suo cliente sta ora utilizzando questa opportunità per "alleviare i pesi su di lui e sulla sua famiglia".

Ha sottolineato inoltre che la sospensione del processo con una multa "non costituisce un'ammissione di colpa" da parte di Nierbach. Il 73enne, che ha prestato servizio come presidente della DFB dal 2012 al 2015, si è dimesso a causa della controversia della Coppa del Mondo.

Il processo continuerà.

La FIFA ha trasferito i 6,7 milioni di euro a Robert Louis-Dreyfus il giorno successivo. Nel 2002, l'imprenditore francese aveva trasferito un prestito di 10 milioni di franchi svizzeri su un conto di Franz Beckenbauer. Questa somma è poi finita su un conto aziendale appartenente al vicepresidente della FIFAMohamed bin Hammam in Qatar. L'intenzione dietro i soldi rimane sconosciuta.

Altre figure chiave, come l'ex presidente della FIFA Joseph S. Blatter e gli ex presidenti della DFB Fritz Keller e Reinhard Grindel, sono attesi per testimoniare in tribunale.

Il fiasco della Coppa del Mondo del 2006 ha avuto un forte impatto sulla reputazione di Nierbach, portando alle sue dimissioni come presidente della DFB. Con il processo sospeso contro Nierbach durante il processo per la storia inventata, si è segnato la fine di questa parte della controversia legata al Mondiale del 2006.

