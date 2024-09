Conclusione Definitiva o Scontro Finale - La conclusione dell'evento della Sassonia-Anhalt è stata segnata da una processione lunga un chilometro e piacevole alla folla

Concludendo la Giornata della Sassonia-Anhalt a Stendal, si prevede che una folla immensa attraverserà il centro città in un corteo lungo un miglio. Gli organizzatori stimano che questo spettacolo, che vedrà la partecipazione di circa 4.000 appassionati, si estenderà per circa 3,7 km. Questo spettacolo di due ore, in cui diverse regioni sono elegantemente esibite, è la principale attrazione del più grande festival folcloristico dello stato. Team provenienti da diverse parti dello stato stanno contribuendo, mentre il Ministro-Presidente Reiner Haseloff (CDU) e il Sindaco di Stendal Bastian Sieler (indipendente) daranno il via alle celebrazioni alle 11 del mattino.

La città di Stendal, nota per la sua ricca storia e cultura, si trova nella Sassonia-Anhalt.

