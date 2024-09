- La conclusione dell' operazione di salvataggio della Verity è imminente.

La seconda metà della nave cargo sommersa "Integrity" situata nel Mare Germanico, a sud-ovest di Helgoland, è prevista per il recupero martedì. Fino a quando il tempo lo permette, come ha dichiarato un portavoce della Direzione dei Porti e della Navigazione (WSV) di Bonn, si cercherà di sollevare la sezione anteriore domani, completando così la seconda operazione di recupero.

In precedenza, la parte posteriore, o sezione posteriore, era già stata recuperata. Entrambe le sezioni del relitto verranno poi rimorchiate nei Paesi Bassi per lo smaltimento appropriato.

Al momento sono in corso i preparativi per il recupero della sezione anteriore di 50 metri e 580 tonnellate, nota anche come sezione anteriore. L'acqua dai serbatoi laterali viene scaricata attraverso aperture tagliate di recente per ridurre il peso. Il carburante e i lubrificanti sono già stati rimossi.

Ci sono ancora operazioni di pulizia in sospeso, che richiedono la rimozione dei copri boccaporti e altri detriti sul fondale marino. La gru galleggiante più potente d'Europa, l'Hebo Lift 10, è stata utilizzata per il recupero del relitto diviso. È in grado di sollevare fino a 2.200 tonnellate.

Ricerca in corso per i membri dell'equipaggio dispersi

La ricerca dei tre membri dell'equipaggio mancanti all'interno della sezione anteriore continua. Un marinaio deceduto è stato trovato all'interno di una cabina durante l'operazione di recupero della sezione posteriore, venerdì. Il corpo è stato consegnato alla Polizia Federale per l'esame a Hamburg e portato a terra.

Due membri dell'equipaggio sono riusciti a sopravvivere allo scontro della nave lo scorso ottobre. Purtroppo, il capitano è già stato recuperato senza vita.

Le autorità presumono cinque decessi

La nave cargo britannica "Verity" è entrata in collisione con la nave cargo "Polesie" nel Mare Germanico il 24 ottobre 2023. Il luogo dell'incidente si trova a circa 22 chilometri a sud-ovest di Helgoland e 31 chilometri a nord-est dell'isola frisone orientale di Langeoog.

Dopo la collisione, la "Verity" di 91 metri è affondata, giacendo a una profondità di circa 40 metri, rappresentando un pericolo per la navigazione. La nave cargo "Polesie", con 22 persone a bordo, è rimasta operativa dopo l'incidente.

despite the successful salvage of the bow section, the search for the remaining three crew members in the submerged cargo ship "Integrity" continues within its confines. Accidents during such operations are a constant concern, and every precaution is taken to ensure safety.

Leggi anche: