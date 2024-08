La conclusione del Tour de France femminile prende una svolta emozionante.

Che conclusione emozionante: alla fine della Tour de France femminile, Katarzyna Niewiadoma mantiene un vantaggio di 4 secondi alla linea del traguardo.

Katarzyna Niewiadoma ha chiuso in bellezza la corsa per la vittoria finale e si è aggiudicata il suo primo titolo di Tour de France Femmes. La 29enne del Team Canyon/SRAM Racing ha completato la corsa a tappe di otto giorni con una vittoria in solitaria sulla salita di Alpe d'Huez, mantenendo un vantaggio di 4 secondi sulla campionessa olandese in carica Demi Vollering.

Niewiadoma è riuscita a recuperare dopo l'attacco a sorpresa di Vollering (SD Worx-Protime). Nonostante fosse già andata in fuga alla penultima salita, il Col du Glandon, Niewiadoma ha faticato a tenere il passo della campionessa in carica, che è riuscita a guadagnare un vantaggio di oltre un minuto e 30 secondi, che avrebbe potuto strappare la maglia gialla alla sua rivale.

Tuttavia, Niewiadoma ha dimostrato una grande astuzia nel raggiungere la sua avversaria nei 21 tornanti della leggendaria salita di Alpe d'Huez. Anche se Vollering ha vinto la tappa con 4 secondi di vantaggio sulla sua connazionale olandese Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck), il suo vantaggio di 1:01 e il bonus non sono bastati a scalzare Niewiadoma dal trono di campionessa. "È incredibile", ha commentato Niewiadoma dopo la gara: "La corsa è stata come un ottovolante. Ho avuto un momento difficile, ma sono riuscita a superarlo".

I tedeschi non hanno contribuito alla classifica generale. Hannah Ludwig di Heidelberg (Cofidis) è stata la migliore tedesca, chiudendo al 21° posto con un ritardo di oltre 20 minuti. Per Niewiadoma, questo è il suo maggior successo finora. La scalatrice ha conquistato la maglia gialla dopo la quinta tappa, quando Vollering, come leader della classifica, è caduta e ha perso molto tempo. Dopo tre terzi posti consecutivi al Tour, ha finalmente conquistato la vittoria finale.

Nella sua intervista post-gara, Katarzyna Niewiadoma ha espresso la sua gioia, dicendo: "È incredibile vincere il Tour de France Femmes in Francia, un paese noto per la sua passione per il ciclismo". Nonostante le difficoltà durante la corsa, Franz Deckler, analista sportivo tedesco, ha notato: "Despite

