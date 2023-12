La complicata storia dei tagliolini della longevità, un piatto popolare del Capodanno lunare

Dopo aver visto i tavoli vuoti negli ultimi due anni a causa della pandemia, il proprietario del ristorante Hop Lee di New York afferma che gli affari si stanno lentamente riprendendo.

Mui è entrato nel locale di Chinatown, che ha 48 anni, nel 2005 come dipendente, dopo aver perso tutto a causa dell'uragano Katrina a New Orleans, ed è subentrato nel 2018.

In questi giorni è impegnato a parlare con i fornitori per assicurarsi di avere tutti gli ingredienti necessari a soddisfare la domanda di uno dei piatti più popolari di Hop Leeper il Capodanno Lunare: Yi Mein di aragosta allo zenzero e scalogno saltati in padella, alias tagliatelle della longevità.

"Ogni Capodanno lunare, quasi tutti i tavoli ordinavano i nostri noodles della longevità", dice Hop Lee. "Di bell'aspetto e dal sapore migliore, simboleggiano anche la fortuna".

Cosa sono i noodles della longevità?

Quest'anno il capodanno lunare cade il 22 gennaio, ma i festeggiamenti si svolgono nell'arco di diversi giorni, denominati collettivamente Festa di Primavera. I rituali tradizionali, compresi i cibi, sono pieni di simbolismi.

I noodles della longevità simboleggiano la lunga vita. Secondo la tradizione, il cuoco non può tagliare i fili di pasta e ogni filo deve essere mangiato intero: non si può rompere prima di mangiarlo.

Ma il consenso finisce qui.

Se chiedete a persone di origine cinese quali tipi di noodles vanno mangiati, otterrete probabilmente risposte diverse.

Da Hop Lee, i noodles della longevità sono sinonimo di yi mein, noti anche come noodles e-fu. Questi fili di grano cantonese all'uovo, gommosi e spugnosi, vengono essiccati, fritti e consumati tutto l'anno, soprattutto in occasioni speciali come i compleanni e durante la Festa di Primavera.

La ricetta dei noodles alla longevità all'aragosta di Hop Lee è stata tramandata per decenni. I noodles yi mein sono brasati con condimenti e funghi shiitake. Le aragoste vengono saltate in padella con fagioli neri salati fermentati, uova, carne macinata, zenzero e scalogno.

"Poi mettiamo le aragoste sopra i noodles e il succo scende. È così delizioso. Anche mio figlio lo adora: mi chiede di preparare il piatto per le sue feste scolastiche", dice Mui.

Allo Xi'an Famous Foods - un umile ristorante di Flushing, New York, che in meno di due decenni si è trasformato in una catena di successo di cucina cinese nord-occidentale - l'amministratore delegato Jason Wang ha una sua opinione sui noodles della longevità, che ha mangiato da bambino. A suo parere, ogni spaghetto che si allunga in lunghezza è importante.

"I nostri spaghetti biang biang sono sicuramente tra questi", afferma Wang.

Preparati con farina di grano e acqua, l'impasto viene tirato e tagliato in tagliatelle lunghe, piatte e larghe come una cintura.

"Il metodo più tradizionale consiste nel mettere sopra i noodles aromi come scalogno e aglio, insieme a peperoncino rosso in polvere appena macinato, scottarli con olio vegetale e condirli con salsa di soia e aceto di riso nero. Li chiamiamo Spicy Hot-Oil Seared Hand-Ripped Noodles", racconta Wang alla CNN Travel.

I primi immigrati cinesi negli Stati Uniti erano prevalentemente cantonesi, il che spiega perché lo yi mein è spesso quello che molti cinesi americani considerano spaghetti della longevità.

Ma le cucine regionali, come i piatti di Xi'an, sono spuntate e hanno diversificato le opzioni negli ultimi decenni.

"Gli yi mein sono spaghetti cantonesi, quindi diversi da quelli che mangiamo noi, ma il simbolismo della longevità è condiviso", dice Wang.

"Il tipo esatto di noodles varia, ma l'idea rimane 'noodles lunghi per una lunga vita', e qualsiasi noodles lungo serve a questo scopo".

La fabbrica di noodles Aberdeen Yau Kee di Hong Kong, fondata negli anni '50, sta aumentando la produzione in vista del Festival di Primavera. In questo periodo dell'anno, secondo il proprietario della fabbrica, la domanda aumenterà del 20-30%.

"Siamo più attivi prima del Capodanno lunare perché in questo periodo ci sono più feste e raduni e le persone mangiano i noodles e-fu, o noodles della longevità, in queste occasioni", dice Tang Pui-sum, direttore di seconda generazione dell'azienda familiare.

Per quanto riguarda il motivo per cui gli e-fu noodles sono una scelta popolare per i cantonesi, Tang dice che si tratta di qualità.

"Nella regione del Guangdong, la gente usa gli e-fu noodles per offrire a parenti e amici occasioni speciali, perché sono considerati migliori: ci vogliono più passaggi per prepararli e gli ingredienti sono migliori. Sono unici anche perché gli e-fu noodles sono fritti, il che li distingue dagli altri noodles della Cina settentrionale".

Le origini dei noodles della longevità

Ora che la questione di ciò che conta come noodle della longevità è risolta - risposta breve: praticamente qualsiasi noodle purché sia, beh, lungo - rimane una domanda importante: chi ha deciso che mangiare noodle lunghi può allungare la vita?

La maggior parte - se non tutti - i blog e i siti web fanno risalire la storia dei noodles della longevità all'imperatore Wu della dinastia Han (che regnò dal 141 all'87 a.C.), il quale disse ai suoi ministri di aver sentito dire che se si avesse avuto un viso lungo, si sarebbe avuta una vita lunga.

Non potendo cambiare la lunghezza del suo viso, l'imperatore decise di mangiare spaghetti lunghi perché la parola "spaghetti" in cinese è simile alla parola "viso". L'usanza si diffuse poi oltre il palazzo e nel resto del Paese.

Abbiamo consultato due storici dell'alimentazione per sapere cosa ne pensano di questa storia popolare e non se la bevono.

"La dinastia Han è stata l'epoca in cui è fiorita la cultura cinese degli spaghetti", afferma Zhao Rongguan, uno dei principali studiosi cinesi che da quattro decenni si occupa di storia e cultura alimentare.

"È stata l'epoca che ha gettato le basi e le tecniche dei moderni noodles. Ma dire che l'imperatore Wu è il motivo per cui abbiamo i noodles della longevità, direi che è un'eresia ridicola su internet".

Chen Yuanpeng, professore dell'Università Nazionale Dong Hwa di Taiwan specializzato nella storia dell'alimentazione cinese, ha deciso di consultare anche i suoi colleghi quando la CNN Travel gli ha chiesto di condividere la sua opinione sui noodles della longevità.

"Ho chiamato il signor Wang Renxiang (archeologo cinese specializzato in cultura alimentare) e il signor Naomichi Ishige (storico dell'alimentazione e antropologo giapponese). Entrambi sono esperti di noodle cinesi; nessuno dei due sa come siano nati i noodle della longevità e la storia", racconta Chen.

Il professore racconta di aver trascorso diversi giorni a setacciare vecchi testi e libri. Alla fine ha trovato una scrittura che evidenzia la conversazione tra l'imperatore Wu e il suo ministro, Dong Fangshuo, in uno degli storici testi bianwen di Dunhuang, una serie di racconti popolari melodici scritti durante la dinastia Tang (dal 618 al 907) per diffondere gli insegnamenti del buddismo.

"Nel bianwen, la discussione sulla lunghezza del viso tra l'imperatore Wu e il suo ministro si concludeva senza menzionare affatto i noodles. La correlazione tra spaghetti e lunga vita è stata probabilmente aggiunta e inventata in seguito", ipotizza Chen.

"Ma non possiamo scartare la storia, anche se probabilmente si trattava solo di una leggenda. È stata condivisa così tante volte che molti ci credono; è anche diventata parte della cultura e della storia dei noodles della longevità, documentata da più di 1.000 anni".

Come mangiare i noodles della longevità

Anche le modalità di consumo dei noodles della longevità variano notevolmente a seconda del luogo.

Vengono consumati anche in altri Paesi asiatici che celebrano il Capodanno lunare, come Vietnam, Corea del Sud, Singapore e Malesia.

Durante il Capodanno lunare, i sudcoreani preferiscono mangiare i japchae (spaghetti di vetro coreani saltati in padella). I loro noodles della longevità, chiamati janchi-guksu, sono riservati ai matrimoni e ai compleanni.

Le comunità cinesi di Singapore e Malesia usano spesso i misua (vermicelli di grano) come spaghetti della longevità, ma il "lancio della prosperità", un mix di verdure colorate tagliuzzate e pesce crudo, è un piatto più popolare del Capodanno lunare.

Sebbene il Giappone segua il calendario gregoriano anziché quello lunare, anche loro hanno l'usanza di mangiare spaghetti per il nuovo anno. I Toshikoshi Soba, o spaghetti di soba che attraversano l'anno, vengono mangiati a Capodanno come portafortuna.

"Nella parte settentrionale della Cina, alcune persone seguono ancora il vecchio modo di mangiare i noodles della longevità", dice Zhao.

"Quando arrivano i noodles, gli ospiti si alzano in piedi. Prendono un po' di spaghetti dalla ciotola, li tirano sopra la testa in modo teatrale con un paio di bacchette, se li portano in faccia e li trangugiano in un sol boccone con una faccia felice. È un modo per esprimere la propria gratitudine all'ospite".

Aggiunge che i noodles a lunga conservazione devono avere la lunghezza e la tenacia necessarie per sopravvivere a una forte trazione delle bacchette.

Perché sono così popolari in Nord America?

Ora che abbiamo stabilito che gli stili dei noodles a lunga conservazione variano molto e che la loro storia è a dir poco oscura, sicuramente tutti sono d'accordo su quando dovrebbero essere mangiati?

No. Sebbene i noodles della longevità - indipendentemente dal tipo - siano un piatto popolare del Capodanno lunare tra le comunità cinesi del Nord America, alcuni sostengono che non siano nemmeno un cibo tradizionale della Festa di Primavera in Cina.

Questo non dovrebbe sorprendere, viste le dimensioni del Paese e le sue numerose cucine e tradizioni regionali.

"Non credo che la mia famiglia mangiasse i noodles della longevità durante il Capodanno lunare", dice Chen, la cui famiglia si è trasferita a Taiwan da Tianjin, nel nord della Cina.

"Ma ho preparato una ciotola di da lu mian (spaghetti brasati in stile nordico con carne macinata, funghi e un uovo) come spaghetti della longevità per il compleanno di mia madre l'anno scorso. Ho sempre associato i noodles della longevità solo ai compleanni, ma non al Capodanno lunare".

D'altra parte, Zhao afferma che i noodles sono ancora un'usanza popolare del Capodanno lunare, soprattutto nella Cina settentrionale.

"I noodles della longevità fanno parte della cultura tradizionale delle celebrazioni cinesi... Durante l'importante festa del Capodanno lunare, ovviamente, dobbiamo mangiare i noodles", afferma.

"L'usanza tradizionale prevede che il primo giorno si mangino i ravioli e il secondo i noodles (del calendario lunare). Poi, mangiamo i noodles il 7, il 17 e il 27 giorno (del mese lunare), che rappresentano i giorni importanti rispettivamente per i bambini, gli adulti e gli anziani".

Per quanto riguarda il motivo per cui molti cinesi americani associano la tradizione principalmente al Capodanno lunare, Zhao offre questa teoria: "Quando le persone si allontanano dalle loro radici ancestrali, possono non sentire la loro identità per il resto dell'anno, ma durante le feste, l'amore per la loro cultura esplode".

"Spesso il grado di continuità e di simbolismo della propria cultura in una comunità della diaspora supera quello della comunità locale".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com