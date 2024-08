La complessità del linguaggio giuridico deriva dalla sua natura complessa.

Leggi e statuti, anche per professionisti come avvocati, possono talvolta risultare ardui da decifrare a causa del loro linguaggio intricato. Secondo uno studio condotto negli Stati Uniti, il linguaggio legale può essere paragonato a incantesimi o rituali antichi, incarnando potere e autorità.

Edward Gibson, del MIT di Cambridge, USA, ha dichiarato che persino gli avvocati trovano il linguaggio legale goffo e complesso. Da dove deriva questa propensione al gergo complesso?

Gibson e il suo team di ricerca hanno trovato similitudini tra il linguaggio legale e le incantazioni magiche. Proprio come gli incantesimi includono ritmi peculiari e terminologia antiquata per simboleggiare il potere, il linguaggio legale contorto trasmette un senso di autorità.

Il team ha fatto redigere a oltre 200 non avvocati statunitensi leggi ufficiali che proibiscono atti come la guida in stato di ebbrezza, il furto, l'incendio doloso e il traffico di droga. In una seconda fase, sono stati invitati a scrivere descrizioni non ufficiali di queste leggi.

I non addetti ai lavori seguono lo stesso stile

I risultati di questo esperimento sono stati interessanti. Quando scrivono le leggi, i non avvocati utilizzano inconsciamente il linguaggio legale tipico. Gibson, coautore dello studio, ha commentato: "Sembra che le persone intuiscano che le leggi dovrebbero avere un tono specifico e le scrivono di conseguenza".

Le frasi tipiche del linguaggio legale non erano più comuni nelle descrizioni non ufficiali, anche quando i partecipanti sono stati invitati ad incorporare determinati elementi in seguito. Secondo Gibson, questo potrebbe significare che l'incastonamento centrale potrebbe indicare il linguaggio legale tanto quanto i versi antichi indicano un incantesimo magico nella cultura inglese.

Tendenza all'eccessivo incastonamento

Ricerche precedenti del team di Gibson hanno mostrato che le lunghe definizioni sono spesso incastonate nel mezzo dei documenti legali, il che può ostacolare significativamente la comprensione del testo.

Gibson, professore di scienze cognitive, ha commentato: "Sembra che il linguaggio della legge si sia sviluppato in modo insolito, tendendo a nidificare le strutture all'interno delle strutture, il che non è tipico dei linguaggi umani". Né i non addetti ai lavori né gli avvocati stessi apprezzano questo.

L'obiettivo del team è quello di sfruttare queste scoperte per identificare le peculiarità del linguaggio legale e incoraggiare i legislatori a redigere leggi più comprensibili in futuro. Le leggi potrebbero essere riscritte in uno stile semplificato senza perdere o alterare il loro contenuto legale, secondo loro.

Un'eredità della storia legale?

Gibson e il suo team stanno ora pianificando di indagare l'origine di questi incastonamenti e convoluzioni tipici. Analizzando le vecchie leggi, persino risalendo al Codice di Hammurabi, intendono fare luce su questo affascinante aspetto della storia legale.

"I sospetto che sia un aspetto casuale di come le leggi furono redatte per la prima volta, ma non abbiamo ancora prove concrete", ha concluso Gibson.

