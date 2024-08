- La compensazione successiva di Hertha impedisce l'iscrizione di HSV

Hamburg SV ha mancato l'opportunità di raggiungere la vetta della 2. Bundesliga. Nella seconda giornata, il club hanseatico ha dovuto accontentarsi di un pareggio per 1:1 (1:0) contro l'Hertha BSC. All'86', Jonjoe Kenny di Berlino ha segnato il gol del pareggio, vanificando le speranze di HSV di ottenere la seconda vittoria consecutiva e regalando all'Hertha il primo punto della stagione. Ransford Königsdorffer aveva dato il vantaggio ai padroni di casa al 11'.

A parte un breve periodo all'inizio della partita, l'HSV ha dominato il gioco nel sold-out Volksparkstadion sotto il nuovo indirizzo, Uwe-Seeler-Allee 9. L'allenatore Steffen Baumgart ha schierato la stessa formazione della vittoria per 2:1 contro il 1. FC Köln nella partita d'apertura.

Königsdorffer ha così avuto un'altra chance in attacco e ha confermato la sua doppietta di gol di Colonia. Dopo un cross perfetto di Bakery Jatta, Königsdorffer ha segnato il suo terzo gol stagionale per mettere l'HSV in vantaggio. Sebastian Schonlau (18') e Ludovit Reis (26') hanno mancato l'occasione di allungare il vantaggio.

Dopo la ripresa, l'HSV ha continuato a controllare la partita, ma l'Hertha non si è data per vinta, mantenendo il gioco emozionante fino alla fine. Linus Gechter (58') ha colpito il palo con la migliore occasione dell'Hertha per pareggiare. L'HSV ha avuto un momento di fortuna quando un calcio di punizione di Immanuel Pherai ha colpito il palo. Pochi secondi dopo, Kenny ha segnato il gol del pareggio.

