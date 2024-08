- La compagnia elogia Kimmich, ma continua a criticare il consiglio del capitano a Nagelsmann.

Allenatore del Bayern Vincent Kompany non fornirà alcuna guida al selezionatore della Germania Julian Nagelsmann nella scelta del nuovo capitano della nazionale di calcio tedesca. Interrogato su Joshua Kimmich (29) del Bayern, uno dei candidati principali dopo la partenza di Ilkay Gündogan, Kompany è stato chiaro: "Per noi del Bayern, Jo è un leader, punto e basta".

"Quello che ha fatto per me finora è stato cruciale e proprio quello di cui avevo bisogno. Come andranno le cose per la nazionale, è una decisione che spetta allo staff tedesco. È un processo che deve svolgersi all'interno della loro struttura della DFB. Il mio contributo in questo senso non è rilevante", ha dichiarato Kompany. La squadra della DFB si riunirà per la prima volta dopo l'Home EM a Herzogenaurach per le partite della Nations League contro l'Ungheria e i Paesi Bassi. Si prevede che Nagelsmann annuncerà il nuovo capitano in quell'occasione.

"Finalmente una partita all'Arena"

Nel frattempo, Kompany è ansioso di disputare la sua prima partita casalinga come allenatore del Bayern durante la prima pausa della stagione, con un obiettivo chiaro in mente. "Finalmente c'è una partita all'Allianz Arena. Sembra che io sia qui da un'eternità", ha detto il 38enne belga, riferendosi alla partita di domenica (ore 17:30/DAZN) contro i leader attuali della Bundesliga, lo SC Freiburg. "Il nostro obiettivo è far felici i tifosi". L'obiettivo è vincere.

Kompany non ha fatto alcun commento sulle possibili modifiche alla formazione iniziale, in particolare in difesa, dopo la prestazione altalenante nella partita d'esordio della stagione a Wolfsburg. È possibile che il nuovo acquisto portoghese João Palhinha venga spostato in centrocampo.

Olise "ha un alto livello di autostima"

Kompany ha espresso positività riguardo all'altro nuovo acquisto di spicco, Michael Olise, dopo le prime settimane. Il 22enne, che ha vinto l'argento con la Francia alle Olimpiadi di Parigi e ha raggiunto la squadra di Monaco alla fine, è "un giovane uomo pieno di autostima". La sua integrazione sta procedendo senza intoppi. "Speriamo che possa mostrare il suo pieno potenziale nelle prossime settimane", ha detto Kompany.

