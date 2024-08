- La compagnia di taxi robotici Waymo sta fermando i concerti di parcheggio-salto

I robotaxi di Waymo hanno disturbato i residenti vicino a un parcheggio a San Francisco con concerti notturni di clacson - ora la società sorella di Google offre una soluzione con un aggiornamento software.

Il trigger è stata una nuova funzionalità in cui i veicoli a guida autonoma suonano il clacson quando qualcuno si avvicina a loro al contrario a bassa velocità. Questa funzionalità ha funzionato bene in città, ma Waymo non si aspettava che questa situazione si verificasse spesso nel loro parcheggio, ha detto un portavoce al blog tecnologico "The Verge". L'aggiornamento software ristabilirà la pace.

Un residente ha installato una diretta streaming dal parcheggio affittato da Waymo negli ultimi giorni, accompagnando i suoni del clacson con la musica. Le auto tornavano dalle missioni notturne al parcheggio già alle 4:00 del mattino, ha riferito. I suoi video mostrano i robotaxi senza conducente che fanno retromarcia mentre girano nel parcheggio, suonando il clacson alle auto dietro di loro.

Waymo offre corse con robotaxi senza conducente in diverse città degli Stati Uniti e il servizio è già disponibile a San Francisco senza lista d'attesa.

Negli ultimi anni, le autorità locali e le agenzie di trasporto si sono lamentate occasionalmente del fatto che i veicoli bloccassero le strade, ma generalmente le auto circolano senza problemi.

