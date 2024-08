La compagnia aerea non accompagna un viaggiatore di 14 anni all'aeroporto nonostante abbia un biglietto.

Un ragazzo di 14 anni originario dell'Islanda è stato abbandonato all'aeroporto di Roma da Wizz Air, una compagnia aerea ungherese, nonostante avesse un biglietto valido per il suo volo. La causa è stata un aereo sovrabookato con insufficienti posti a sedere per tutti i passeggeri. Questa informazione è stata condivisa dal tabloid britannico "Mirror". L'incidente è avvenuto mentre il teenager si trovava in Italia con un gruppo di giovani e un accompagnatore.

L'evento si è svolto il 10 agosto. Alfred, l'isolano in questione, stava partecipando a un'escursione di scherma in Italia con altri sette teenager e un supervisore adulto. Con il tempo per il volo di ritorno a Reykjavik che si avvicinava, il supervisore si è trovato in una situazione difficile: optare per lasciare i sette giovani viaggiatori sull'aereo da soli e rimanere con Alfred, o lasciare il 14enne al gate di partenza. Quest'ultima è stata la decisione dopo che è diventato evidente che non c'era posto per Alfred sull'aereo sovrabookato. Dopo aver parlato con sua madre, Arna, hanno scelto l'opzione successiva e l'aereo è decollato senza Alfred.

La madre presenta severe lamentele contro la compagnia aerea

La madre di Alfred ha lanciato critiche severe contro la compagnia aerea. "Non hanno fornito alcun aiuto", ha dichiarato al giornale. "Credo che fosse terrorizzato. Avrebbe sicuramente sentito molto sconcertante e spaventoso per lui". Nella sua versione, la compagnia aerea ha ignorato l'età del ragazzo e il fatto che non conoscesse la zona locale. Nonostante i numerosi tentativi di mettersi in contatto e presentare una lamentela formale, non aveva ancora ricevuto alcuna parola da Wizz Air a quel punto. "Sono molto difficili da raggiungere", ha aggiunto.

Per fortuna, Alfred è stato aiutato da un coppia di passeggeri che erano stati anch'essi dislocati a causa del sovrabooking. "Stavano viaggiando su Icelandair e sono stati altrettanto utili nel recuperare il suo bagaglio", secondo la madre di Alfred. Il prossimo volo Wizz Air era previsto per una settimana dopo, quindi è stata costretta ad acquistare un "biglietto molto costoso" per recuperare suo figlio. In risposta alle domande dei media, un portavoce di Wizz Air ha menzionato le politiche sull'età e sui trasporti della compagnia aerea, ha espresso rammarico per il fastidio e ha promesso di condurre un'indagine interna sulla situazione.

Le lamentele della madre sono state portate all'attenzione della Commissione, che è responsabile della regolamentazione dell'aviazione in Europa. Nonostante le affermazioni della compagnia aerea di avere una chiara politica sull'età e sui trasporti, la Commissione sta indagando sull'incidente per verificare il rispetto delle norme e dei diritti dei passeggeri.

In luce della situazione, la Commissione potrebbe emanare linee guida più severe per le compagnie aeree riguardo la gestione dei passeggeri minori non accompagnati e le situazioni di emergenza durante il sovrabooking.

