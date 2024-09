- La compagnia aerea fornisce al Papa pratiche devozionali prima del decollo.

Durante il suo viaggio verso la destinazione finale della sua più lunga spedizione internazionale a Singapore, il Papa Francesco aveva una letteratura insolita per il volo. La piccola compagnia aerea Aero Dili del Timor Est ha distribuito una petizione per l'intervento divino a tutti i membri del squadron papale prima del decollo nella capitale Dili. Le petizioni, stampate su di esse, chiedevano l'aiuto spirituale per sei religioni importanti. Il volo successivo di tre ore e mezzo fu privo di qualsiasi turbolenza.

Per i viaggiatori cattolici a bordo, compreso il loro leader ottantisettenne, era: "Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti preghiamo di proteggere il nostro viaggio, di benedirci con un tempo favorevole e cieli sereni. Guidaci sotto la guida dei tuoi santi angeli, compreso il personale di volo, per portarci al sicuro alla nostra destinazione. Preghiamo anche per i nostri cari che abbiamo lasciato a casa, perché possano trovare conforto e pace fino a quando non potremo ricollegarci con loro."

Oltre a queste preghiere per i cattolici, c'erano anche formule spirituali per i cristiani protestanti, i musulmani, i buddisti, gli induisti e i confuciani. Secondo l'equipaggio di cabina, queste carte di preghiera erano attrezzature standard per l'Aero Dili. La compagnia aerea del paese prevalentemente cattolico ha solo un aereo più grande, un Airbus A320.

In genere, il Papa viaggia all'estero con la compagnia aerea del proprio paese. Il Papa Francesco era previsto per tornare a Roma dal suo viaggio di dodici giorni quel venerdì.

