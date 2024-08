- La compagna presente durante l'arresto del leader del Telegram era quale donna?

Nel mondo della tecnologia, l'ultima notizia che fa scalpore è l'arresto di Pavel Durov, il miliardario creatore dell'app Telegram. È stato fermato lo scorso sabato all'aeroporto di Le Bourget a Parigi mentre scendeva dal suo jet privato.

Secondo fonti francesi, Durov, 39 anni, era in viaggio verso un ristorante. Ora si trova in detenzione almeno fino a mercoledì sera. L'ufficio del procuratore di Parigi lo accusa di diversi reati: favoreggiamento della frode, traffico di droga e diffusione di materiale pedopornografico su Telegram. Potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere. Tuttavia, non è chiaro se verrà avviato un procedimento penale contro Durov. Un giudice deciderà al più tardi mercoledì.

Intanto, si diffonde una teoria del complotto che riguarda una donna che sarebbe stata con Durov durante l'arresto e che sarebbe scomparsa senza lasciare traccia.

Si vocifera di una presunta spia che viaggiava con Pavel Durov

Yulia Wawilowa è il nome sulla bocca di tutti. Descritta come una streamer e influencer di criptovalute di 24 anni di Dubai, il suo profilo Instagram conta quasi 30.000 follower. La natura del suo legame con Durov è incerta. Alcuni sui social network sostengono che siano una coppia, mentre altri speculano che Wawilowa potrebbe essere una spia che ha aiutato le autorità francesi ad accedere a Durov. Non ci sono prove a sostegno di queste affermazioni.

Tuttavia, sembra che Wawilowa e Durov si conoscano da tempo e abbiano fatto viaggi insieme, come ha dettagliato l'analista dei dati Baptiste Robert in una serie di post su X. Robert ha ipotizzato che Durov sia stato sotto la sorveglianza di diverse agenzie di intelligence per un lungo periodo. Wawilowa potrebbe aver fatto parte di questa operazione. "È difficile dire se i suoi post abbiano direttamente portato al suo arresto", ha detto Robert al New York Post, "ma se la seguivi sui social media, potevi facilmente tracciare i movimenti di Durov".

La scorsa settimana, Wawilowa ha pubblicato foto e video di sé stessa a pesca vicino a un lago e in un poligono di tiro in Azerbaijan. Secondo Robert, Durov si trovava anche in Azerbaijan. Un altro indizio: il jet privato di Durov è partito da Baku, la capitale dell'Azerbaigian, prima di atterrare a Parigi. La sua visita nel paese ha alimentato i rumors secondo cui Durov avrebbe incontrato il presidente russo Vladimir Putin, che si trovava anche a Baku la scorsa settimana. Tuttavia, un portavoce del Cremlino ha negato questo.

I genitori di Wawilowa non riescono a contattarla

Le relazioni tra la Russia e il fondatore di Telegram, Pavel Durov, sono state tese, soprattutto a causa di questioni di censura, controllo delle informazioni e sorveglianza statale. Dal 2014, Durov è in esilio e attualmente vive a Dubai.

