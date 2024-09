- La compagna di casa guida la compagna su Augsburg a Heidenheim

Vincent Kompany debutta come allenatore di FC Bayern per la prima volta. Il belga guiderà i campioni detronizzati di Monaco nel loro primo incontro all'Allianz Arena. Sentendosi come se fosse parte della scena di Monaco da sempre, Kompany ha dichiarato prima della partita di Bundesliga domenica (17:30/DAZN) contro i leader dello SC Freiburg, "Voglio mettere in scena uno spettacolo per i tifosi". Il suo obiettivo per la prima partita in casa di Kompany è un avvio a 6 punti.

Il FC Augsburg ha iniziato la nuova stagione di Bundesliga con un pareggio contro il Werder Bremen. La loro prossima partita domenica (15:30) contro il 1. FC Heidenheim ha un posto speciale nel cuore dell'allenatore Jess Thorup. Lo scorso ottobre, ha segnato un debutto perfetto con una vittoria per 5-2 a Heidenheim. La sua squadra punta a mantenere quell'impeto.

Vincent Kompany ha espresso la sua eccitazione prima della partita di Bundesliga domenica (17:30/DAZN) contro i leader dello SC Freiburg, menzionando che spera di mettere in scena uno spettacolo per i tifosi di Monaco. Nonostante il FC Bayern che inizia il suo viaggio con Kompany con i campioni detronizzati, lo SC Freiburg è stato un avversario formidabile negli ultimi tempi.

Leggi anche: