- La Commissione sostiene un aumento della popolazione di richiedenti asilo all'interno dell'UE.

La amministrazione del semaforo e l'Unione non sono riuscite a raggiungere un accordo durante il loro secondo incontro sull'immigrazione presso il Ministero federale dell'Interno. Tuttavia, l'amministrazione federale sta procedendo con i piani di riforma. Thorsten Frei, il primo gestore parlamentare del gruppo legislativo CDU/CSU, ha dichiarato a Berlino che i partiti al governo non avevano presentato una proposta che portasse a respingimenti alla frontiera come al solito. Il leader del gruppo parlamentare dell'Unione Friedrich Merz ha dichiarato fallimentari i negoziati.

L'alleanza del semaforo vuole accelerare la determinazione della responsabilità nazionale per i richiedenti asilo

Il ministro federale dell'Interno Horst Schmidt (Partito Verde) ha proposto un modello alla riunione, che coinvolge rappresentanti degli Stati federali, per accelerare il trasferimento dei richiedenti asilo già registrati altrove agli Stati europei competenti in futuro. La coalizione del semaforo, composta da SPD, Verdi e FDP, intende perseguire questa strategia senza l'Unione, secondo il ministro. Schmidt ha riconosciuto: "Se vogliamo stabilire questo come un sistema efficiente, richiede l'assunzione di personale aggiuntivo per consentire alla polizia federale di gestirlo a lungo termine".

Per l'attuazione efficace dei piani di accelerazione, la cooperazione con gli Stati federali interessati è essenziale, ha detto Schmidt. Ha identificato l'interesse di diversi Stati.

Il politico della CDU Frei ha criticato i piani, affermando che non mirano a respingimenti aggiuntivi, ma a procedure accelerate all'interno della Germania. Il ministro federale della Giustizia Marco Buschmann (FDP) ha opinato che trattenere le persone nella zona di frontiera è più efficace che respingerle oltre il confine aperto, poiché poi tenterebbero l'ingresso in un altro punto. La ministra degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi) ha criticato il fatto che i rappresentanti dell'Unione "hanno interrotto, nonostante non avessimo ancora discusso di numerosi argomenti".

L'Unione ha cercato di dichiarare uno stato di emergenza ai sensi dell'articolo 72 del trattato UE per derogare dalle procedure europee regolari. Secondo l'alleanza del semaforo, la base giuridica per questo è mancante.

Strutture di detenzione preferite vicino al confine

L'Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati (Bamf) dovrebbe eseguire la procedura di Dublino più rapidamente, in linea con i cambiamenti previsti dall'alleanza del semaforo. In questo processo, viene determinato lo Stato europeo responsabile per una procedura di asilo. Tipicamente, questo è lo Stato in cui i richiedenti protezione sono entrati per la prima volta in Europa.

La polizia federale dovrebbe cercare luoghi di detenzione disponibili e, se necessario, rivolgersi al tribunale competente per prevenire le fughe. "In questo caso, è richiesta un'azione rapida da parte della giustizia degli Stati federali. Inoltre, le strutture di detenzione degli Stati federali devono essere facilmente disponibili in numero sufficiente, principalmente vicino al confine lungo le rotte migratorie", si è detto. "In alternativa, dovrebbe essere stabilita un'assegnazione e un obbligo di residenza fissi se la detenzione non è un'opzione", è stata suggerita dalle fonti governative.

Il governo federale intende condurre negoziati per garantire che gli Stati disposti a riprendere i migranti cooperino. Questo è spesso un problema attuale. I tribunali amministrativi sono attesi a rendere decisioni rapide su eventuali reclami presentati dagli interessati contro il loro trasferimento.

Un'innovazione significativa è il ruolo previsto ampliato per la polizia federale. Attualmente, le espulsioni sono responsabilità degli Stati federali, con la polizia federale che offre solo supporto. In futuro, la polizia federale sarà responsabile del trasporto delle persone fuori dalla Germania alla fine della procedura accelerata prevista.

Inoltre, la Germania continuerà a fare affidamento su relazioni di collaborazione strette con gli Stati confinanti, ad esempio attraverso pattuglie congiunte e centri di polizia congiunti ai confini. Un respingimento alla frontiera completo oltre la pratica attuale potrebbe compromettere questa cooperazione, si è ulteriormente detto.

L'Unione ha stabilito le condizioni per i respingimenti alla frontiera per l'incontro

Dopo la prima sessione della scorsa settimana, l'Unione ha reso i respingimenti alla frontiera completi un prerequisito per ulteriori discussioni.

Dopo l'incontro, il vice-frazionario SPD Dirk Wiese ha dichiarato: "L'Unione ha cercato di imporre la sua idea di respingimenti completi senza riconoscere le implicazioni giuridiche". Tuttavia, ci sono preoccupazioni sostanziali sotto il diritto europeo, che la sua frazione condivide. "La porta rimane aperta per ulteriori discussioni su soluzioni legalmente fattibili", ha sottolineato Wiese.

Ha osservato che i piani del governo sono una risposta alle richieste dei comuni di non accettare persone senza richieste di protezione in Germania. "È triste vedere l'Unione che si sottrae al suo dovere per il nostro paese e continua a perseguire una politica basata sulla scena piuttosto che sulla sostanza", ha detto il primo gestore parlamentare della frazione verde, Irene Mihalic.

Schmidt aveva già ordinato controlli temporanei a tutte le frontiere terrestri tedesche per limitare più efficacemente il numero di entrate non autorizzate il giorno prima dell'incontro. I controlli supplementari dovrebbero iniziare il 16 settembre e durare inizialmente sei mesi. Il ministero ha citato la limitazione dell'immigrazione irregolare e la protezione della sicurezza interna dalle minacce attuali di terrorismo islamico e criminalità transfrontaliera come motivi per i controlli ora ordinati.

I respingimenti alla frontiera terrestre tedesca avvengono attualmente in circostanze specifiche: quando qualcuno è soggetto a un divieto di ingresso o non richiede asilo. I respingimenti alla frontiera interna tedesca sono generalmente possibili solo dove ci sono controlli diretti alla frontiera.

Dal ottobre, più di 30.000 persone sono state respinte, secondo il Ministero federale dell'Interno. A metà ottobre 2023, Schmidt ha ordinato controlli stazionari ai confini con la Polonia, la Repubblica Ceca e la Svizzera. I controlli alla frontiera terrestre tedesca-austriaca, giustificati dall'immigrazione irregolare, sono in vigore dal settembre 2015. I nuovi controlli diretti alla frontiera interessano i confini terrestri con la Francia, la Danimarca, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo.

Il dibattito sull'immigrazione irregolare e le espulsioni si è intensificato a seguito di diversi atti di violenza. A Solingen, tre persone sono state uccise e otto ferite in un presunto attacco con coltello islamico a una festa cittadina ad agosto. Un 26enne siriano è in custodia in relazione all'incidente.

Thorsten Frei ha espresso il suo dissenso riguardo ai piani della coalizione del semaforo, sostenendo che si concentrano su procedure accelerate all'interno della Germania piuttosto che sull'aumento dei respingimenti ai confini. Tuttavia, il Ministro federale dell'Interno Horst Schmidt ha sottolineato l'importanza della cooperazione con i federalismo interessati per attuare efficacemente l'accelerazione prevista.

Leggi anche: