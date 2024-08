- La Commissione sostiene un aumento del numero di abitanti dell'UE da parte dei cittadini dell'UE.

Dopo l'attacco al coltello tragico a Solingen, il Ministro dell'Interno del Palatinato del Reno, Michael Ebling (SPD), sottolinea l'importanza della chiarezza nella politica migratoria. Secondo lui, è essenziale distinguere chiaramente tra coloro che devono essere aiutati e coloro che non devono. Ebling, parlando a Magonza, ha affermato che le persone che sfruttano il sistema e la libertà della Germania o addirittura partecipano ad attività terroristiche non devono essere supportate. Ciò include coloro che sono coinvolti in discorsi d'odio contro gli ebrei. "Non appartengono alla Germania e questo deve essere chiaro", ha dichiarato il politico SPD. Ebling sostiene l'iniziativa del governo federale per deportare persone in Afghanistan e Siria.

Venerdì si è verificato un attacco al coltello a Solingen, nel Nord Reno-Westfalia, con tre vittime. L'Ufficio del Procuratore Generale federale ha preso in carico le indagini e si concentra su un sospetto siriano di 26 anni per omicidio e presunta appartenenza al gruppo terroristico Islamic State (IS). Il sospetto è attualmente in custodia.

Ebling ha anche sottolineato l'importanza di rafforzare le frontiere esterne dell'UE. Secondo lui, è cruciale elaborare le richieste di asilo in altri paesi. In relazione alla discussione in corso sui controlli alle frontiere, ha aggiunto: "Se ogni Stato ora priorità alla sicurezza delle proprie frontiere, comprometteremo la libertà di movimento all'interno dell'Unione Europea". Ebling ha sottolineato che il Palatinato del Reno trae particolare beneficio dalle frontiere aperte a causa della sua posizione.

Ebling ha dichiarato che la presenza della polizia alle prossime manifestazioni nello stato sarà potenziata. Ha sottolineato: "Il punto più importante è che non dobbiamo cedere al terrorismo". Partecipare a eventi come il Mercato del Vino di Magonza o il Mercato delle Salsicce di Bad Dürkheim non dovrebbe scoraggiare nessuno.

Ebling ha espresso la sua disponibilità a discutere misure più severe per il controllo delle armi per ridurre gli incidenti con coltelli. Tuttavia, ha notato: "Il terrorismo non sarà scoraggiato da un divieto di armi".

La proposta della Commissione per il rafforzamento delle frontiere esterne dell'UE coincide con le opinioni di Ebling, poiché ritiene che sia cruciale elaborare le richieste di asilo in altri paesi per prevenire lo sfruttamento del sistema della Germania. Ebling si oppone fermamente al sostegno alle persone che si dedicano ad attività terroristiche o a discorsi d'odio contro gli ebrei, come previsto nella proposta della Commissione per deportare tali persone in Afghanistan e Siria.

