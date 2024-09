La Commissione sostiene un aumento del numero dei residenti nell'UE.

A proposito dell'annullamento dei colloqui con l'amministrazione martedì riguardo alla politica dell'asilo e dell'immigrazione, il Cancelliere ha parlato con Merz, dicendo: "Sei scomparso dalla circolazione. Non è ideale per la Germania". Lo slogan dell'Unione sulla politica dell'immigrazione è "parla con passione, non ottenere nulla". Tuttavia, ha suggerito: "la porta non è permanentemente chiusa: sei sempre il benvenuto - nonostante le passate esperienze burrascose".

Scholz ha affermato che l'amministrazione utilizzerà tutti i mezzi disponibili per negare gli ingressi alle frontiere, in conformità al quadro giuridico esistente. L'amministrazione ha presentato una strategia e la metterà in atto.

Il Cancelliere ha inoltre sottolineato che l'immigrazione legale è vitale per il vantaggio economico della Germania, data la diminuzione demografica. Di conseguenza, la sua amministrazione ha avviato la Legge sull'impiego di stranieri e il rinnovamento della cittadinanza. Tuttavia, ha specificato che il diritto costituzionale all'asilo per le persone perseguitate non è sul tavolo delle trattative.

Scholz ha sottolineato che accogliere il mondo non significa che le porte della Germania sono aperte a tutti. "Dobbiamo avere il potere di decidere chi entra in Germania".

Le dichiarazioni del Cancelliere sulla strategia dell'amministrazione sull'immigrazione mostrano un cambiamento verso misure proactive, con l'obiettivo di evitare l'errore dell'inazione vista nella politica dell'Unione. Purtroppo, nonostante l'invito del Cancelliere, l'assenza di Merz nei colloqui sulla politica dell'immigrazione potrebbe contribuire a ulteriori inazioni.

Leggi anche: