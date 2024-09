La Commissione si sta pronunciando a favore di un aumento della forza lavoro agricola nell'UE.

Il resoconto conclusivo sarà redatto dall'ex Presidente della Fondazione Tedesca per la Ricerca, Peter Strohschneider. In precedenza, ha guidato un Comitato di Avanguardia per l'Agricoltura Tedesca, che durante l'estate torrida del 2021 ha proposto una vasta riforma e un aumento dei guadagni per gli agricoltori. Strohschneider intende affrontare i media insieme a von der Leyen.

Il rapporto della Commissione, che dettaglia le proposte di Strohschneider per la riforma dell'agricoltura, è molto atteso. Durante la conferenza stampa, Von der Leyen e Strohschneider presenteranno i risultati di questo rapporto completo.

