Le biblioteche pubbliche in Sassonia dovrebbero diventare importanti centri delle loro comunità entro il 2030, specialmente nelle aree rurali. "Sono luoghi di lavoro concentrato, istruzione e formazione continua, attività ricreative, scambio e discussione vivace", afferma un "documento di prospettiva" sviluppato dal Ministero della Cultura insieme ai professionisti, presentato a Dresda. Definisce dieci campi di azione, ciascuno con raccomandazioni per supportare le istituzioni nel loro necessario sviluppo futuro. I destinatari sono anche le città e i comuni come loro portatori e l'autorità della biblioteca di stato.

La ministra della Cultura Barbara Klepsch (CDU) ha parlato di "un importante stimolo". Le biblioteche pubbliche sono "un'incredibilmente importante parte di una comunità funzionante", ha detto. Secondo il documento, hanno bisogno di un equilibrio tra offerte informative e mediate stabili, mobili e digitali per fornire informazioni a tutte le generazioni. La cooperazione locale e regionale dovrebbe aiutare a utilizzare al meglio le risorse e sviluppare ulteriormente le biblioteche come centri culturali, educativi e ricreativi.

C'è bisogno di colmare il divario nell'attrezzatura tecnica e nel personale, secondo la direttore generale della Biblioteca di Stato della Sassonia - Biblioteca di Stato e Università di Dresda, Katrin Stump. "Vogliamo migliorare in termini di accessibilità, attrezzatura tecnica e risorse di personale", ha detto la presidente della sezione sassone dell'Associazione tedesca delle biblioteche, Aline Fiedler.

Secondo i dati del ministero, ci sono circa 390 biblioteche pubbliche nelle grandi città e in molte piccole comunità in tutto lo stato, con un totale di 5,5 milioni di visite all'anno. "Si tratta niente di meno che rafforzare la loro funzione sociale come centri di informazioni e media liberamente accessibili e centri culturali, educativi e ricreativi insostituibili", si legge.

