Per meno di 600 Euro all'anno, puoi volare quanto desideri - suona come un'allettante fantasia di viaggio per molte persone, trascurando per un momento l'impatto ambientale. Pertanto, c'è grande entusiasmo per l'ultima mossa del settore delle compagnie aeree low cost: la compagnia aerea ungherese Wizzair introduce il "pass All You Can Fly". Per 599 Euro, i passeggeri possono viaggiare da un punto all'altro senza limiti per un anno. Sembra un'affare fantastica, non è vero? A prima vista. Ma come funziona effettivamente? Posso volare davvero ovunque? Qual è l'inghippo? Vediamo subito le domande chiave su questa allettante proposta.

Cosa comprende il nuovo piano di voli illimitati di Wizzair?

Il pass offre ai passeggeri la libertà di prendere quanti voli si desidera all'anno con la compagnia aerea, a condizione che ci siano posti liberi. Secondo il sito web di Wizzair, sono disponibili quasi tutti i 780 destinazioni in 53 paesi, a condizione che ci siano posti liberi. I voli possono essere prenotati entro 72 ore prima della partenza, il che consente di ottenere spesso i posti dell'ultimo minuto. Non c'è garanzia di ottenere il volo desiderato.

Quali costi aggiuntivi devo prevedere?

I 599 Euro indicati sono il prezzo base. Verrà addebitato un ulteriore costo di 9,99 Euro per ogni prenotazione. Il bagaglio a mano e quello da stiva devono essere prenotati separatamente per ogni volo, se necessario. È possibile portare gratuitamente solo una borsa compatta che non superi le dimensioni di 40 x 30 x 20 cm.

Cosa devo tenere presente durante la prenotazione?

Una volta prenotato un volo con il prezzo flat, deve essere effettuato - i voli non sono cancellabili. Se si saltano tre voli, Wizzair ha il diritto di annullare il prezzo flat e di addebitare una penale contrattuale pari al valore del voucher. Questo è specificato nei termini di servizio. Il numero di abbonamenti è anche limitato - attualmente a 10.000. Questo è il motivo per cui il pass è attualmente indisponibile.

Per chi il piano di voli illimitati è veramente vantaggioso?

Coloro che amano i viaggi improvvisati, sono flessibili sulla destinazione e hanno poco bagaglio potrebbero trovare il prezzo flat un buon investimento. Poiché con questa tariffa si ottengono solitamente i posti dell'ultimo minuto, è una strategia rischiosa per le coppie o le famiglie - potrebbe non esserci spazio sufficiente per tutti sull'aereo alla fine. Il ricercatore turistico Jürgen Schmude riassume l'offerta in un'intervista con il stern come segue: "Il pass All You Can Fly è, a mio parere, una mossa di marketing che alla fine interessa solo a poche persone - ovvero coloro per cui la rete di voli di Wizzair è rilevante". E, secondo l'esperto, questo non compete con i fornitori come Lufthansa o Ryanair.

Ci sono offerte simili da altri fornitori?

Finora non ci sono offerte simili della concorrenza. Secondo Schmude, questo continuerà ad essere il caso per diversi motivi. L'esperto afferma: "Date la crisi climatica, un tale pass è indubbiamente un messaggio sbagliato". Inoltre, i prezzi dovrebbero essere notevolmente più alti per una rete di rotte più ampia. Schmude conclude: "Sono piuttosto sicuro che questo rimarrà un'azione unica e non scatenerà una 'rivoluzione' nel settore delle compagnie aeree".

La seguente regola si applica al pass "All You Can Fly" di Wizzair: i passeggeri possono prendere quanti voli desiderano all'anno, a condizione che ci siano posti liberi e un costo di prenotazione oltre alle spese per il bagaglio.

