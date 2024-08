- La Commissione propone un aumento del numero di richiedenti asilo all'interno dell'UE.

Misure di sicurezza potenziate in Brandeburgo dopo l'aggressione a coltello di Solingen

Dopo l'aggressione a coltello di Solingen che ha causato tre morti, il Ministro della Sicurezza Michael Stübgen (CDU) ha annunciato misure di sicurezza potenziate durante una riunione speciale del parlamento del Brandeburgo. Sono state rapidamente implementate modifiche agli accordi di sicurezza per eventi e festeggiamenti pubblici, comprese un aumento della presenza della polizia.

Stübgen ha espresso preoccupazione, sottolineando che è dubbio se ci siano individui all'interno del Brandeburgo che potrebbero cercare di ripetere atti simili a quelli visti a Mannheim o Solingen.

Woidke favorevole a regolamentazioni più severe per l'asilo

Il Primo Ministro del Brandeburgo, Dietmar Woidke (SPD), sostiene principi di asilo più severi dopo l'attacco del sospetto siriano a Solingen. Secondo lui, le persone che rappresentano un rischio per noi e per i nostri concittadini non dovrebbero avere diritto alla protezione nel nostro paese.

Woidke ha anche suggerito di respingere i richiedenti asilo da paesi terzi sicuri e di applicare la regola secondo cui coloro che non hanno il diritto di rimanere in Germania dovrebbero lasciare il nostro paese. Ha menzionato specificamente paesi come l'Afghanistan e la Siria.

Woidke ha annunciato sorprendentemente una conferenza con i leader regionali per la settimana successiva, mirata ai migranti illegali che erano sfuggiti alla deportazione in un altro paese europeo o erano nascosti. Questi individui sarebbero stati inseriti in una lista dei ricercati e avrebbero perso il loro status protetto.

Considerati divieti di coltelli in zone specifiche

Stübgen ha sottolineato il pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, proponendo la possibilità di istituire zone in cui è vietato portare coltelli alle feste e agli eventi pubblici. Ha anche sostenuto un aumento dei poteri della polizia nell'applicazione della legislazione sulle armi e ulteriori responsabilità del governo federale nella deportazione di migranti illegali.

Lo scorso venerdì, un'aggressione a coltello in una festa della città della Renania Settentrionale-Vestfalia ha lasciato tre morti e otto feriti. Il sospetto, un siriano di 26 anni, avrebbe dovuto essere deportato in Bulgaria ma non lo è stato. Un caso simile si è verificato a Mannheim alla fine di maggio, con la morte di un poliziotto.

Liedtke si oppone alla politicizzazione della questione

La discussione è stata offuscata dalle manovre elettorali. Le elezioni per un nuovo parlamento statale si terranno il 22 settembre. La Presidente del Parlamento Ulrike Liedtke ha invitato i membri a non sfruttare la situazione per scopi politici e a non fare affermazioni false. Liedtke ha chiamato per una risposta unita, forte e democratica contro il terrore e la violenza.

Le parole di Liedtke erano principalmente rivolte alla fazione AfD, che aveva richiesto la sessione speciale. In una mozione, l'AfD ha spinto per un divieto di accesso ai richiedenti asilo, ai rifugiati ucraini, ai foreigners espellibili e tollerati e ai richiedenti asilo agli eventi pubblici. Il leader della fazione AfD, Hans-Christoph Berndt, ha denunciato una politica che promuove la diversità e la tolleranza, dicendo: "Il tuo arcobaleno è la porta dell'inferno".

Woidke ha descritto le richieste dell'AfD come estreme, mentre il leader della fazione SPD, Daniel Keller, ha definito la mozione come promossa da una società gerarchica e ha rimproverato l'AfD.

Il leader della fazione CDU, Jan Redmann, ha chiamato per un aumento delle espulsioni dei criminali, citando la mancanza di espulsioni dall'Afghanistan e dalla Siria. Il leader della fazione Verde, Benjamin Raschke, ha messo in guardia contro la modifica delle regolamentazioni per l'asilo, dichiarando: "Questo non accadrà con noi Verdi".

Il leader della fazione di Sinistra ha ricordato le leggi naziste sulla razza

Menzionando la proposta dell'AfD di vietare l'accesso alle feste, il leader della fazione di Sinistra, Sebastian Walter, l'ha criticata, sottolineando la sua somiglianza con le leggi razziali di Norimberga e il loro metodo di emarginazione e persecuzione di diversi individui.

