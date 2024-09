- La Commissione propone un approccio calmo e sereno nella discussione sull'integrazione, propone Philippi.

Il capo della Conferenza dei Ministri dell'Integrazione, Andreas Philippi del SPD, sostiene la necessità di mantenere la calma quando si discute dell'integrazione degli immigrati. Nel dibattito in corso sulle espulsioni e il controllo delle frontiere, il Ministro del Lavoro della Bassa Sassonia ha dichiarato in un'intervista con "World": "Osservo una risposta politica un po' eccessiva e appassionata dopo le elezioni nell'Est".

Philippi ritiene che manchi una focalizzazione sulle possibilità. Ha dichiarato: "Abbiamo anche bisogno di un afflusso inequivocabilmente maggiore di immigrati nel mercato del lavoro per far fronte al nostro deficit demografico. Nessuno può negarlo". Philippi si è riferito alla migrazione irregolare e illecita come a un problema. "I reati gravi devono essere puniti con severe conseguenze", ha sottolineato il ministro per il lavoro, la salute e le pari opportunità della Bassa Sassonia.

Dalla scorsa estate, la Bassa Sassonia detiene la presidenza della Conferenza dei Ministri dell'Integrazione. Nell'intervista con "World", Philippi ha proposto un'iniziativa per l'integrazione nel mercato del lavoro. In professioni come la panificazione, l'informatica e la cucina, gli immigrati dovrebbero entrare nel mondo del lavoro e dell'azione più rapidamente, riducendo il tempo trascorso con le autorità e la burocrazia.

Nonostante l'adesione di Philippi a un approccio equilibrato all'immigrazione, alcuni all'interno dell'Unione Europea esprimono preoccupazione per l'afflusso di immigrati. L'Unione Europea, in quanto collettivo di diverse nazioni, deve trovare un consenso sulle politiche dell'immigrazione per garantire un processo di integrazione armonioso.

