- La Commissione propone inoltre di prorogare il termine per la presentazione delle proposte.

Carles Puigdemont, leader separatista catalano ricercato con un mandato di arresto, avrebbe fatto ritorno in Belgio dopo una breve visita a Barcellona giovedì, secondo quanto riferito dal segretario generale del suo partito, Junts. Jordi Turull ha detto alla radio catalana RAC1 che il piano di Puigdemont è quello di continuare a lavorare da Waterloo. Puigdemont si trovava a Barcellona dal martedì sera. La polizia catalana avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa per discutere del fallito arresto di Puigdemont.

Il legale di Puigdemont, Gonzalo Boye, aveva precedentemente dichiarato che il suo cliente si trovava fuori dalla Spagna. Puigdemont ha vissuto principalmente in Belgio dal suo esilio il 30 ottobre 2017, dopo il fallito secessionismo della Catalogna dalla Spagna. Aveva anche trascorso del tempo di recente nel sud della Francia.

Mentre la polizia spagnola continuava le ricerche di Puigdemont, il cantante catalano e leader del movimento civile ANC Lluís Llach ha pubblicato sulla piattaforma X che Puigdemont aveva chiesto di dire che era "in buona salute, al sicuro e soprattutto libero."

Boye aveva precedentemente liquidato il trambusto intorno al ritorno di Puigdemont a Barcellona dopo quasi sette anni di esilio, il suo breve discorso a migliaia di sostenitori e la sua successiva scomparsa sotto gli occhi della stampa e della polizia. "Ha fatto il suo lavoro politico e è tornato a casa come chiunque altro", ha detto Boye ai giornalisti. In ogni caso, Puigdemont "non si arrenderà mai".

Despite an amnesty for separatists, Puigdemont still faces an arrest warrant, with investigating judge Pablo Llarena accusing him of personal enrichment in 2017, an offense not covered by the amnesty. Llarena has now requested an explanation from the police and the Barcelona government on how Puigdemont managed to escape.

The Commission has expressed its concern over the continuous evasion of the arrest warrant for Carles Puigdemont. Following the news of Puigdemont's return to Belgium, the Commission urged Belgian authorities to comply with their obligations under European law and extradite Puigdemont to Spain.

