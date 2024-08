- La Commissione non ha ancora deciso se concedere l'aiuto.

La tendenza al ribasso dei progetti di costruzione residenziale programmati in Turingia continua. Nella prima metà dell'anno, sono state approvate 768 nuove appartamenti e 428 ristrutturazioni o conversione di appartamenti nello stato, come riferito dall'Ufficio Statistico di Erfurt. Il numero di nuovi permessi di costruzione è quindi diminuito del 41,4% rispetto al primo semestre del 2023.

In particolare, i costruttori privati di case sono cauti. Secondo gli statistici, sono stati concessi solo 285 permessi di costruzione per case unifamiliari entro giugno, 188 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Circa uno su quattro delle nuove case unifamiliari è costruito con parti prefabbricate. Sono state approvate 373 appartamenti in nuovi edifici multifamiliari, 275 in meno rispetto ai primi sei mesi del 2023.

Gli esperti si aspettano che il calo del settore continui - nonostante la necessità di più appartamenti, soprattutto nelle aree urbane. Il settore dell'edilizia residenziale in Germania sta attualmente subendo gli effetti negativi dell'alta inflazione, tra le altre cose, e i costi di costruzione sono aumentati notevolmente.

