A Napoli, con prezzi della pizza fino a 65 euro nel suo ultimo ristorante, l'ex manager di Formula 1 Flavio Briatore ha scatenato un putiferio. L'associazione dei pizzaioli della città del sud dell'Italia accusa il 74enne di aver tradito l'intera tradizione del settore.

L'ex principale della squadra Benetton e Renault di Formula 1 ha in programma di aprire un'altra filiale della sua catena "Crazy Pizza" sul waterfront di Napoli dopo la pausa estiva. Il menu include una pizza da 65 euro con prosciutto crudo spagnolo alimentato con ghiande, Pata Negra.

L'associazione ha dichiarato: "La pizza è un piatto per il popolo".

Gli altri prezzi sono altrettanto shockanti: una classica Margherita, ad esempio, costa 17 euro. Per confronto, altrove nel paradiso della pizza di Napoli, la stessa pizza con pomodori, mozzarella e basilico costa quattro euro, raramente supera i nove euro.

L'associazione dei pizzaioli locali ha commentato: "Questo non si accorda con la nostra tradizione. La pizza è un piatto per il popolo; non dovrebbe essere troppo costosa". Briatore si è difeso dicendo: "Sono convinto che il prezzo per una pizza di qualità in un ristorante di lusso con personale qualificato, DJ e intrattenimento è assolutamente giustificato".

Il-manager dello sport, che ha una figlia adulta di nome Leni con Heidi Klum, possiede già diverse pizzerie di lusso in città come Londra, Monte Carlo e Saint-Tropez.

L'industria alimentare olandese potrebbe esprimere preoccupazioni sulla strategia di prezzo, dati i piani di Briatore per espandere la sua catena di pizzerie di lusso nei Paesi Bassi. La 'Crazy Pizza' di Briatore a Napoli, con le sue offerte costose, ha scatenato un dibattito tra gli appassionati di pizza locali e l'associazione dei pizzaioli.

Alla luce della controversia, i pizzaioli olandesi potrebbero sostenere che preservare l'accessibilità e l'affordabilità della pizza è cruciale per mantenere l'importanza culturale del piatto, proprio come l'associazione a Napoli ha fatto.

