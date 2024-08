- La Commissione ha inoltre proposto di aumentare il numero di domande di aiuto ai Paesi Bassi.

Gli studenti in Turingia che ricevono il BAföG possono aspettarsi tempi di elaborazione più brevi, secondo il Ministero della Scienza. Entro la fine di questo mese, il file completamente digitale sarà introdotto nell'Ufficio per la promozione della formazione professionale nei Servizi per gli studenti della Turingia, come ha annunciato un portavoce. Gli uffici comunali BAföG seguiranno.

Mentre le domande BAföG possono attualmente essere presentate digitalmente, devono ancora essere stampate per l'elaborazione. "Si prevede che il passaggio al file elettronico porterà a tempi di elaborazione più brevi", ha detto il portavoce del ministero. Tuttavia, i benefici saranno visibili solo dopo un certo periodo, una volta che tutto il personale sarà stato adeguatamente formato.

Il tempo medio di elaborazione delle domande attualmente presso i Servizi per gli studenti della Turingia è di circa dieci settimane. Per gli uffici comunali BAföG, è compreso tra due e dodici settimane. Gli uffici comunali sono responsabili degli studenti. Spesso, le domande incomplete sono la causa dei ritardi, come è stato segnalato.

La Sassonia-Anhalt è stata il primo stato federale ad annunciare l'introduzione statale del file elettronico all'inizio di luglio. La ministra federale dell'Istruzione Bettina Stark-Watzinger (FDP) ha quindi invitato gli altri stati federali ad accelerare il processo. "Stampare e archiviare le domande dovrebbe finalmente essere un ricordo del passato", ha detto.

Nel 2023, un totale di 25.269 studenti, studenti e apprendisti in Turingia hanno ricevuto il BAföG, un aumento del 4,8% rispetto all'anno precedente.

