La vigilia delle elezioni statali della Sassonia, un gruppo anonimo ha dato fuoco a un veicolo della campagna della CDU a Lipsia. Il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme durante la notte, fortunatamente non ci sono stati feriti, come confermato dalle autorità. L'incendio doloso è sotto indagine. Il capo della CDU di Lipsia, Andreas Nowak, ha espresso il suo sconcerto per l'incidente. "Questo meschino connubio tra attività politica e criminale è un attacco contro tutti noi", ha dichiarato. Gli atti di violenza politica, anche contro il patrimonio, non sono mai giustificati. "Questo incidente minaccia la nostra trama sociale".

Stando alle autorità, l'auto è stata data alle fiamme intorno alle 2:55 del sabato. Il metodo esatto con cui il veicolo è stato incendiato è ancora da determinare. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono riusciti a impedire che le fiamme si propagassero ad altri veicoli.

Il gruppo anonimo ha preso di mira un veicolo della campagna della CDU, causando danni significativi. Questo incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei veicoli elettorali a Lipsia.

