- La Commissione ha inoltre chiesto alla leadership tedesca di determinare la strada da percorrere per l'Unione europea.

Prima delle elezioni statali della Sassonia, la CDU non ha esplicitamente menzionato potenziali partner di coalizione. "Dobbiamo continuare a lavorare sodo", ha detto il Presidente del Consiglio della Sassonia Michael Kretschmer nel programma mattutino della ZDF. Non ha specificato con chi preferirebbe allearsi dopo le elezioni, ma tutti i partiti hanno escluso di lavorare con l'AfD.

Nella ZDF, i leader dei principali partiti sassoni sono stati intervistati individualmente. Non tutti hanno discusso di punti che riguardavano direttamente lo Stato libero.

Kretschmer ha ribadito la sua posizione a favore di una riduzione delle consegne di armi all'Ucraina e di colloqui con la Russia. I fondi destinati alle armi dell'Ucraina dovrebbero essere destinati invece a un sistema di difesa missilistica qui. "Se hai un vicino losco e pericoloso, solo la deterrenza funziona".

Ha anche ribadito la sua spinta per una rigorosa politica di espulsione. L'anno scorso, in Germania sono state richieste l' asylum per oltre 300.000 persone. "Dobbiamo ridurre questo numero a 30.000-40.000", ha detto Kretschmer.

Secondo il Politbarometer della ZDF, la CDU è in testa con il 34%, seguita dall'AfD al 30%. L'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW) è terza con l'11%, mentre SPD e Verdi hanno entrambi il 6% e la Sinistra è a rischio di non raggiungere la soglia del 5% con il 4%. In base a questi dati, la CDU potrebbe mantenere la sua alleanza precedente con SPD e Verdi. Il nuovo Parlamento della Sassonia sarà eletto il 1° settembre.

Per l'AfD nella Sassonia, la politica dell'istruzione è una questione prioritaria per la campagna elettorale del 1° settembre. Il candidato principale dell'AfD Jörg Urban ha affermato nella ZDF che la Sassonia è "cieca rispetto al resto" in fatto di istruzione. I insegnanti esistenti dovrebbero essere motivati, il personale a tempo parziale dovrebbe diventare a tempo pieno e si dovrebbe incoraggiare i pensionati a continuare a lavorare. Inoltre, l'immigrazione dovrebbe essere significativamente ridotta per rendere la Sassonia "non attraente" per le persone che cercano di entrare nel sistema sociale della Germania e potenzialmente di impegnarsi in attività criminali.

D'altra parte, l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW) nella Sassonia dà la priorità alla pace in Europa. "Vogliamo colloqui di pace. Un'architettura della sicurezza è possibile solo con la Russia", ha detto il candidato principale della BSW Sabine Zimmermann. Si è opposta alle stazioni di armi USA aggiuntive in Germania, sostenendo che ciò potrebbe aumentare le tensioni e rendere la Germania un possibile obiettivo.

La candidata principale della SPD della Sassonia Petra Köpping, invece, ha proposto il "Fondo Sassonia 2025", un investimento di 10 miliardi di euro per modernizzare e renovare le scuole e gli ospedali e promuovere un'economia a basse emissioni di carbonio. Sono inclusi anche investimenti aggiuntivi nella cura e nell

