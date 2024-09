La Commissione ha inoltre adottato una risoluzione sulla politica di sicurezza comune.

Le risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia hanno destato preoccupazioni in personalità come Yvonne Catterfeld. La cantante, originaria di Erfurt, si dice preoccupata per il futuro della sua regione natale. È convinta che l'AfD continuerà a fomentare la divisione e minacciare la democrazia e lo stato di diritto.

In entrambe le regioni, oltre un terzo degli elettori ha votato per l'AfD. In particolare, in Turingia, il partito è emerso come forza principale per la prima volta in un'elezione statale. Tuttavia, le loro associazioni statali in entrambe le regioni sono considerate fermamente estremiste di destra, con il leader del partito in Turingia, Björn Höcke, legalmente classificato come fascista.

Mentre circa un terzo degli elettori ha scelto il partito di estrema destra, altri esprimono preoccupazioni per questa tendenza. La cantante Yvonne Catterfeld, nata nella capitale di Erfurt, ha espresso le sue preoccupazioni mentre i seggi elettorali erano ancora attivi sulla sua pagina Instagram.

Ha seguito da vicino gli sviluppi in Turingia con preoccupazione da tempo, ha scritto. Allo stesso tempo, esprime comprensione per coloro che condividono le sue preoccupazioni e attribuisce il buon risultato dell'AfD alle preoccupazioni degli elettori per altri motivi, sentendosi trascurati dalla politica.

Tuttavia, per Catterfeld, è chiaro: "L'AfD non è la soluzione e non troverà soluzioni ai problemi, ma approfondirà la divisione nel nostro stato e metterà ulteriormente a rischio il nostro stato di diritto e la nostra democrazia". Usa il loro trattamento dei giornalisti e il paesaggio dei media come esempi. "E questo è solo l'inizio", avverte, ponendo una domanda retorica ai sostenitori dell'AfD: "Avete mai letto attentamente il programma del partito?"

Despite her disillusionment with democratic parties' politics, Catterfeld also seems somewhat frustrated. "I wish our politicians would wake up and make amends for years of negligence, and rebuild trust," she says. She further adds, "I believe that politics has lost most voters in Thuringia and Saxony and I hope for a politics that is approachable, fair, and where people feel safe again, economically as well."

Regrettably, the landscape for forming a functional state government in both Saxony and Thuringia remains unclear since the election results on Sunday evening.

